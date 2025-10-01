Flower Prices: परतीच्या पावसाचा फुलांचा भाव वाढविणारा फटका; झेंडू ९० रुपये किलोपर्यंत पोचला

सिटी चौक : मागील आठ दिवसांपासून परतीच्या पावसाने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान केले. त्याचा फूलशेतीलाही मोठा फटका बसला. त्यामुळे यंदा फुले महाग झाली. मंगळवारी (ता. ३०) झेंडूचा दर होलसेलमध्ये ६० ते ७० रुपये, तर किरकोळ बाजारात ८० ते ९० रुपये किलो इतका होता. .नवरात्रीपूर्वी हेच दर अवघे ४० ते ५० रुपये किलो होते. बाजारात मोठ्या प्रमाणात फुलांची आवक होत असली तरी त्यातील अनेक फुले खराब असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे त्यांना फारशी मागणी नाही. मात्र, जी फुले चांगली आहेत, त्यांना चांगला भाव मिळत आहे..शहरात स्थानिकांसह परभणी आणि हिंगोली येथूनही फुले येत असल्याचे व्यापाऱ्यांनी सांगितले. दोन आठवड्यांपूर्वी १५० ते २०० रुपये किलो निशिगंध व ३०० रुपये किलोचा गुलाब, तसेच १०० रुपये किलो असलेले अस्टर आता २०० रुपये किलोने विकले जात आहे..Chh. Sambhajinagar: संकटात एकच धर्म मानवतेचा; हिंदू पुजाऱ्याच्या कुटुंबाचा मुस्लिम तरुणांनी वाचवला जीव.बाजारात मोठ्या प्रमाणात फुले येत आहेत; मात्र त्यातील अनेक फुले खराब असली तरी सणांमुळे त्यांना मागणी असल्याने दर वाढले आहेत. दरवर्षीप्रमाणे झेंडूला विजयादशमीच्या पूर्वसंध्येला अधिक भाव मिळू शकतो; पण त्यावेळी मालाची आवक अधिक झाली तर दर मात्र कोसळू शकतात.— बाबू अमीन, फुलांचे होलसेल व्यापारी, सिटी चौक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.