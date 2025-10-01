छत्रपती संभाजीनगर

Flower Prices: परतीच्या पावसाचा फुलांचा भाव वाढविणारा फटका; झेंडू ९० रुपये किलोपर्यंत पोचला

Chhatrapati Sambhajinagar: छत्रपती संभाजीनगरमध्ये iPhone निर्यात व्यवसायाच्या नावाखाली सहा कोटी नऊ लाख रुपयांची फसवणूक उघडकीस आली. आरोपींनी गुंतवणूकदारांचे विश्वास संपादन करून पैसे हेरले.
सकाळ वृत्तसेवा
सिटी चौक : मागील आठ दिवसांपासून परतीच्या पावसाने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान केले. त्याचा फूलशेतीलाही मोठा फटका बसला. त्यामुळे यंदा फुले महाग झाली. मंगळवारी (ता. ३०) झेंडूचा दर होलसेलमध्ये ६० ते ७० रुपये, तर किरकोळ बाजारात ८० ते ९० रुपये किलो इतका होता.

