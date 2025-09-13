Road Construction Delay: रस्त्यावर डांबर टाकण्यात ‘डांबरटपणा’; छत्रपती संभाजीनगर, अहिल्यानगर मार्गावरील खड्डे निकृष्ट भरले

अहिल्यानगर/छत्रपती संभाजीनगर : छत्रपती संभाजीनगर ते वडाळा रस्त्याचे काम करताना केटी संगम इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीने नेवासे तालुक्यातील रस्त्याचे काम पावसामुळे बंद ठेवल्याने प्रवाशांच्या अडचणीत भर पडली आहे. .डांबरीकरण पूर्वी बुजविण्यात आलेल्या खड्ड्यात डांबर टाकण्यात डांबरटपणा झाल्याने बुजविलेले काही खड्डे पुन्हा उघडे पडले आहेत. रस्त्याच्या कामात थरावर थर होत असल्याने दुभाजकाची उंची कमी होत असल्याने अपघाताचे नवे संकट उभे ठाकले आहे..संभाजीनगरकडून वडाळ्यापर्यंत केटी संगम कंपनी काम करणार आहे, तर वडाळा ते अहिल्यानगर रस्ता जागतिक बँक प्रकल्पाकडे आहे. पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाड्याला जोडणारा हा महत्त्वपूर्ण रस्ता सध्या वनवासात सापडल्याने प्रवासी, उद्योजक, शनिभक्त, लहान-मोठे व्यावसायिक, शालेय विद्यार्थी व ग्रामस्थ रस्त्यावर पडलेल्या हजारो खड्ड्यांमुळे त्रस्त झाले आहेत..औद्योगिक वसाहतमधील दळणवळण, तसेच रुग्णांना संभाजीनगर अथवा पुण्याला घेऊन जाणाऱ्या रुग्णवाहिका चालकांसाठी वेळेत जाण्यास अडचण येत आहे. केंद्र अन् राज्य सरकार रस्ते विकासाचा गाजावाजा करीत असले, तरी येथे मात्र ‘पालथ्या घड्यावर पाणी’ अशी अवस्था अनेक वर्षांपासून आहे. अशोक बीडकॉन व केटी संगम या दोन्ही कंपनीने पूर्वी हा रस्ता करताना रस्त्याच्या दुतर्फा असलेले मोठे झाडे तोडून रस्त्याचे काम केले होते. .टेंडर निविदेत मान्य करूनही या रस्त्यावरील अनेक भाग आजही वृक्षारोपण केले नसल्याने उजाड आहे. मुदत झाल्याने बायजाबाईचे जेऊर येथील करनाका बंद झाल्याने रस्त्याची जबाबदारी आता जागतिक बँक प्रकल्पाकडे आहे. पांढरीपूल येथे नेहमी होणारे अपघात व घोडेगाव येथे होणाऱ्या वाहतूक कोंडीकडे कुणीच लक्ष देत नाही, हे वास्तव आहे. या रस्त्यावरील जीवघेणा प्रवास थांबावा यासाठी तक्रारीचा सूर वाढत असल्याने संबंधित विभागातील वरिष्ठांनी लक्ष द्यावे, अशी मागणी महामार्गावरील ग्रामस्थांनी केली..अपघातात फ्रॅक्चर झालेल्या रुग्णास तातडीने रुग्णालयात नेणे खूपच जिकिरीचे होत आहे. गंभीर रुग्णास नेताना खड्डे व वाहतूक कोंडीचा अनेकदा त्रास झाला आहे. नगर ते संभाजीनगर व नगर ते मनमाड रस्त्याचा श्वास मोकळा व्हावा.- डॉ. बाबासाहेब शिरसाठ, समन्वयक १०८ रुग्णवाहिका..Akola Accident : ट्रकच्या अपघातात नायगाव तालुक्यातील दोघांचा मृत्यू; अपघातात ट्रकचा चुराडा.संभाजीनगर ते नेवासे फाटा खड्डे बुजवून डांबरीकरण झाले, तर अहिल्यानगरकडून जाताना वडाळा ते प्रवरासंगम रस्ता राहिला आहे. पाऊस थांबल्यावर काम सुरू करणार आहे. दुभाजकाची उंची वाढवणार आहे.-के. पी. अग्रवाल, योजना व्यवस्थापक,केटी संगम इन्फ्रास्ट्रक्चर..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.