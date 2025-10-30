RTO Action: रिफ्लेक्टर नसलेली वाहने ठरताहेत यमदूत ! रस्त्याच्या कडेला उभ्या वाहनांवर आदळतात, महामार्गांवर आरटीओची करडी नजर

छत्रपती संभाजीनगर : देशात प्रवासी आणि मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनांना परावर्तक (रिफ्लेक्टर) बसवणे मोटार वाहन कायद्याने बंधनकारक केले आहे. रिफ्लेक्टर नसलेली वाहने रस्त्यात अपघाताला कारणीभूत ठरतात, म्हणूनच आरटीओ कार्यालयाने गेल्यावर्षीच्या तुलतनेत थेट कारवायांचा धडाका सुरू केला. गेल्या आठ महिन्यांत रिफ्लेक्टर नसलेल्या २२४० वाहनांच्या विरोधात दंडात्मक कारवाई केली. एवढ्यावरच न थांबता या सर्व वाहनांना रिफ्लेक्टर लावून घेण्यास भाग पाडले..मोटार वाहन कायद्याप्रमाणे प्रत्येक मालवाहू ट्रक, ट्रॅक्टर, डंपर, क्रेन, हायवा आणि प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या बस, जीप, कार आणि तत्सम प्रकारातील वाहनांना रिफ्लेक्टर लावणे बंधनकारक आहे. वाहनाचा टेल लॅम्प, ब्रेक लॅम्प व इतर दिवे बॅटरीवर चालणारी आहेत. वाहन नादुरुस्त झाले तर हे दिवे सुरू ठेवता येत नाहीत, अशा वेळी रिफ्लेक्टर अत्यंत महत्त्वाचे काम करतात. रिफ्लेक्टर लावलेली वाहने दुरूनच चमकतात, वाहन उभे असल्याची जाणीव करून देतात..संयम पाळा; वाद टाळा.त्यामुळे इतर वाहनचालकांना बंद अवस्थेत उभे असलेले वाहन स्पष्टपणे दिसल्याने अपघाताचा धोका टळतो. रिफ्लेक्टर नसलेली वाहने अपघाताला कारणीभूत ठरतात. रात्रीच्या वेळी दृश्यमानता कमी झाल्यामुळे रस्त्यावर चालकाला समोरची वाहने स्पष्ट दिसावीत म्हणूनच रिफ्लेक्टर आवश्यक आहे. वाहनांना रिफ्लेक्टर नसेल आणि वाहन नादुस्त झाल्यामुळे किंवा अन्य कारणाने रस्त्याच्या बाजूला उभे असेल तर त्यावर दुसरे वाहन धडकून अपघात होतात. रात्रीच्या वेळी अशा अपघाताचे प्रमाण अधिक आहे. त्यामुळे वाहनाला रिफ्लेक्टर बसवणे आवश्यकच आहे..काय आहे तरतूदमालवाहू किंवा प्रवासी वाहतुकीस वाहनाच्या पुढे म्हणजे समोरच्या बाजूने पांढरी रिफ्लेक्टर पट्टी तर दोन्ही बाजूंना पिवळी आणि पाठीमागे लाल परावर्तक (रिफ्लेक्टर) पट्टी बसवणे बंधनकारक आहे. दोन्ही प्रकारांतील वाहनाच्या फिटनेस (योग्यता) टेस्टच्या वेळी रिफ्लेक्टर नसलेली वाहने तपासली जात नाहीत. मोटार वाहन विभागाने ठरवून दिलेले आयएसआय मार्क आणि दर्जेदार रिफ्लेक्टर पट्टी लावल्याशिवाय वाहनाला योग्यता प्रमाणपत्र दिले जात नाही. रस्त्यात वाहन तपासणीच्या वेळी जर रिफ्लेक्टर नसेलेले वाहन पकडले गेले तर त्याला एक हजार रुपये दंडाची तरतूद आहे. हा दंड भरतानाच वाहनाला रिफ्लेक्टर पट्टी लावल्याशिवाय वाहन सोडले जात नाही..असा आहे फायदारिफ्लेक्टर कमी प्रकाशाच्या परिस्थितीत वाहनांची दृश्यमानता वाढवतात आणि अपघातांचा धोका कमी करतात.रिफ्लेक्टर वाहनांवर लागणाऱ्या बॅटरीवर अवलंबून नसतात, ते फक्त प्रकाश परावर्तित करतात, ज्यामुळे रस्त्यावरील इतर वाहनधारकांना वाहनाची जाणीव होते.रिफ्लेक्टरमुळे वाहने अधिक स्पष्ट दिसतात, ज्यामुळे विशेषतः रात्री, धुक्यात किंवा पावसात अपघातांची शक्यता कमी होते.रिफ्लेक्टर इतर वाहनचालकांना तुमच्या वाहनाबद्दल माहिती देते, ज्यामुळे त्यांना समोरच्या वाहणाची जाणीव होते.रिफ्लेक्टरमुळे इतर वाहनचालकांना, सायकलस्वारांना आणि पादचाऱ्यांना वाहनाची स्थिती लक्षात येते..Heavy Vehicles: बेलगाम जड वाहने अन् प्रशासकीय नाकर्तेपणाचे बळी! हिंजवडीत आतापर्यंत चार जणांचा मृत्यू.मोटार वाहन कायद्यानुसार खासगी, व्यावसायिक वाहनांना रिफ्लेक्टर लावणे कायदेशीर बंधन आहे. रिफ्लेक्टर लावलेले वाहन रात्रीच्या वेळी स्पष्ट दिसते, त्यामुळे अपघाताचा धोका टळतो. रिफ्लेक्टर नसलेली वाहने रस्त्यात थांबवली तर दुसरी वाहने आदळून अपघात होतात. म्हणूनच वाहनधारकांनी आपल्या वाहनांना रिफ्लेक्टर बसवणे आवश्यक आहे. रिफ्लेक्टर नसेल तर दंडात्मक कारवाई होऊ शकते.— विजय काठोळे, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.