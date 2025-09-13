छत्रपती संभाजीनगर

Highway: वाहन धावते १५०च्या वेगाने, दुरुस्तीचा फलक १०० मीटरवर! समृद्धी महामार्गावरील प्रकार, भरधाव गाड्या अचानक थांबवणार कशा?

Samruddhi Expressway: समृद्धी महामार्गावर रस्ते विकास महामंडळातर्फे (एमएसआरडीसी) देखभाल-दुरुस्तीची कामे करताना अधिक सावधगिरी बाळगली जात नाही. ठेकेदाराच्या भरवशावर अधिकारीही बिनधास्त झालेले दिसतात.
Highway

Highway

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर : समृद्धी महामार्गावर रस्ते विकास महामंडळातर्फे (एमएसआरडीसी) देखभाल-दुरुस्तीची कामे करताना अधिक सावधगिरी बाळगली जात नाही. ठेकेदाराच्या भरवशावर अधिकारीही बिनधास्त झालेले दिसतात.

Loading content, please wait...
Expressway
drive
Road Construction
Samruddhi Highway incident

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com