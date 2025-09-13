Highway: वाहन धावते १५०च्या वेगाने, दुरुस्तीचा फलक १०० मीटरवर! समृद्धी महामार्गावरील प्रकार, भरधाव गाड्या अचानक थांबवणार कशा?

छत्रपती संभाजीनगर : समृद्धी महामार्गावर रस्ते विकास महामंडळातर्फे (एमएसआरडीसी) देखभाल-दुरुस्तीची कामे करताना अधिक सावधगिरी बाळगली जात नाही. ठेकेदाराच्या भरवशावर अधिकारीही बिनधास्त झालेले दिसतात. .जिथे काम सुरू आहे, त्याच्या अगदी जवळ म्हणजे शंभर मीटरवरच फलक किंवा बॅरिकेट लावले जातात. त्यामुळे १४० ते १८० च्या वेगात असलेले वाहन थांबवणे चालकाला अवघड होते. यातून अनेकवेळा मोठ्या अपघाताची स्थिती निर्माण होत आहे..Beed Crime: पत्नीच्या मारहाणीत पतीचा मृत्यू; गुन्हा दाखल, कौटुंबिक वादातून अंबाजोगाई शहरातील घटना.समृद्धी महामार्गावर प्रवास करताना अक्षरशः जीव मुठीत घेऊनच प्रवास करावा लागतो. मुळात या रस्त्यावर वाहनांचा वेग १४० ते १८० किंवा त्यापेक्षाही अधिक झालेला असतो. अशा वेगात अचानक वाहन थांबवण्याची वेळ आली तर ते अपघाताला निमंत्रण ठरते..मंगळवारी (ता. नऊ) रात्रीच्या वेळी रस्त्यावर नोझल्स लावल्याच्या ठिकाणीही अगदी शंभर मीटर अंतरावर तोकडी बॅरिकेटिंग केलेली होती. त्यामुळेच अचानक आलेल्या वाहनधारकाला ब्रेक लावणे शक्य झाले नाही, परिणामी बॅरिकेट्स तोडून वाहन नोझल्सवरून निघून गेले. त्यानंतर आलेली वाहनेही सरळ आल्याने टायर पंक्चरची घटना घडली होती..ठेकेदाराचा निष्काळजीपणाया महामार्गावर कुठेही अडथळा नाही आणि वेळ वाचणार आहे, म्हणून निघालेले बहुतांश प्रवासी प्रचंड वेगात असतात. वाहनाचा वेग किमान १५०च्या जवळपास असतो. रस्ता गुळगुळीत आणि मोकळा असल्याने वेग वाढतच जातो. मात्र, देखभाल-दुरुस्तीच्या नावाने जर ‘अचानक थांबा किंवा वळण घ्या’ असा बोर्ड दिसला तर वाहनचालकाला शंभर मीटरच्या आत अचानक वाहनाचा वेग कमी करणे शक्यच होत नाही. यामुळे वाहन उलटण्याची शक्यता असते, तर अनेक वेळा अशा वाहनांचा अपघातही होतो..ठेकेदाराचा निष्काळजीपणाया महामार्गावर कुठेही अडथळा नाही आणि वेळ वाचणार आहे, म्हणून निघालेले बहुतांश प्रवासी प्रचंड वेगात असतात. वाहनाचा वेग किमान १५०च्या जवळपास असतो. रस्ता गुळगुळीत आणि मोकळा असल्याने वेग वाढतच जातो. मात्र, देखभाल-दुरुस्तीच्या नावाने जर ‘अचानक थांबा किंवा वळण घ्या’ असा बोर्ड दिसला तर वाहनचालकाला शंभर मीटरच्या आत अचानक वाहनाचा वेग कमी करणे शक्यच होत नाही. यामुळे वाहन उलटण्याची शक्यता असते, तर अनेक वेळा अशा वाहनांचा अपघातही होतो..चालकाला सतर्क करामहामार्गावर एमएसआरडीसीला काम करायचे असते, अशा वेळी प्रभावी उपाय करण्याची गरज आहे. ज्या ठिकाणी रस्त्याचे किंवा संबंधित काम सुरू आहे, त्याच्या साधारण चार ते पाच किलोमीटर पूर्वीच मोठे सूचना फलक लावून चालकाला सतर्क करणे गरजेचे आहे. त्यानंतर पुन्हा पुढे दोन किलोमीटर आणि त्यापुढे एक किलोमीटर अंतरावरही सूचना फलक असला पाहिजे. शेवटी शंभर मीटर अंतरावर पुन्हा बोर्ड लावून काम सुरू असलेल्या भागाला योग्य बॅरिकेट्स लावले पाहिजेत. ज्या लेनवर काम सुरू केले त्याऐवजी दोन किलोमीटर पूर्वीपासून वाहतुकीसाठी ही लेन बंद केल्याची सूचना लावून वाहतूक वळवलेल्या लेनमध्ये वाहतूक सुरू असल्याचे फलक लावले पाहिजेत..Chh.Sambhajinagar: फुलंब्रीत बसचालकाच्या सतर्कतेमुळे ५७ प्रवासी बचावले.अधिक काळजीची गरजअभिजित वाघमारे (रोड सेफ्टी एक्सपर्ट) ः समृद्धी महामार्गावर जेव्हा मेंटेनन्सची कामे हाती घेतली जातात, तेव्हा ज्या स्पॉटला मेंटेनन्स सुरू असतो. त्याच्या अगदी जवळपासून पुढे बोर्ड लावले जातात. मात्र, येथे वाहनांची गती १८०च्या जवळ गेलेली असते, त्यामुळे अचानक वाहन थांबवता येत नाही. थांबवण्याचा प्रयत्न केला तरीही अपघाताची शक्यता वाढलेली असते. त्यामुळे चार-पाच किलोमीटर पूर्वीच अलर्ट देण्याची व्यवस्था हवी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.