छत्रपती संभाजीनगर

Sambhajinagr Book Festival : संभाजीनगरात आजपासून ‘सकाळ’ पुस्तक महोत्सव

वाचन संस्कृतीची वाढ व्हावी, जोपासना व्हावी या हेतूने शनिवारपासून (ता.१६) ‘सकाळ पुस्तक महोत्सव’ सुरू होत आहे.
sambhaji nagar book festival

sambhaji nagar book festival

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर - वाचन संस्कृतीची वाढ व्हावी, जोपासना व्हावी या हेतूने शनिवारपासून (ता.१६) ‘सकाळ पुस्तक महोत्सव’ सुरू होत आहे. भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष विश्वास पाटील यांच्या हस्ते महोत्सवाचे उद्‍घाटन होणार आहे.

Loading content, please wait...
festival
Sakal
Book
treat
culture
Reading
Chhatrapati Sambhajinagar

Related Stories

No stories found.