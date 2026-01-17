Sambhajinagr Book Festival : संभाजीनगरात आजपासून ‘सकाळ’ पुस्तक महोत्सव

छत्रपती संभाजीनगर - वाचन संस्कृतीची वाढ व्हावी, जोपासना व्हावी या हेतूने शनिवारपासून (ता.१६) ‘सकाळ पुस्तक महोत्सव’ सुरू होत आहे. भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष विश्वास पाटील यांच्या हस्ते महोत्सवाचे उद्घाटन होणार आहे..अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष मिलिंद जोशी यांची प्रमुख उपस्थिती असणार आहे. पुस्तकांची दरवळ, साहित्यिकांसोबत संवाद, सांस्कृतिक मेळा असा रम्य आणि विलक्षण अनुभव वाचकांना मिळणार आहे.‘सकाळ’, छत्रपती संभाजीनगर महापालिका, सरस्वती भुवन शिक्षण संस्था आणि रेडिओ पार्टनर : ९२.७ बिग एफएमतर्फे येथे १७ ते २० जानेवारीदरम्यान ‘सकाळ पुस्तक महोत्सव’ होणार असून, त्याची जय्यत तयारी सुरू आहे..या महोत्सवात असंख्य पुस्तकांचे भांडार तर असेलच शिवाय खुला मंच, खुले कविसंमेलन, निमंत्रितांचे कविसंमेलन, कवयित्रींचे संमेलन, कथाकथन, परिसंवाद आदी भरगच्च कार्यक्रमांचा समावेश आहे. वाचन संस्कृती खेडोपाडी, गावागावांत, घराघरांत पोचवण्यासाठी ‘सकाळ’ने हा उपक्रम हाती घेतला.महोत्सवाचे उद्घाटन शनिवारी (ता.१७) सायंकाळी चार वाजता सरस्वती भुवन महाविद्यालयाच्या मैदानावर ९९ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष विश्वास पाटील यांच्या हस्ते होणार आहे. अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष मिलिंद जोशी यांची प्रमुख उपस्थिती असेल..याशिवाय या वेळी विशेष अतिथी म्हणून राज्य साहित्य व संस्कृती मंडळाचे माजी अध्यक्ष आणि सुप्रसिद्ध साहित्यिक बाबा भांड, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे मराठी भाषा विभाग प्रमुख आणि आघाडीचे कवी दासू वैद्य, सुप्रसिद्ध कवी इंद्रजित भालेराव, ख्यातनाम कवयित्री डॉ. संजीवनी तडेगावकर, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार प्राप्त कवी वीरा राठोड उपस्थित राहतील.मनपा आयुक्त जी. श्रीकांत, जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी, स.भु. शिक्षण संस्थेचे सरचिटणीस डॉ. श्रीरंग देशपांडे यांची सन्माननीय उपस्थिती राहणार आहे. दरम्यान, सकाळी साडेदहा वाजता सरस्वती भुवनच्या शालेय परिसरात ग्रंथदिंडी निघणार आहे..सरस्वती भुवन महाविद्यालयाच्या मैदानावर रंगणार अक्षर सोहळासंमेलनाध्यक्ष विश्वास पाटील यांच्या हस्ते महोत्सवाचे उद्घाटनसाहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष मिलिंद जोशी यांची प्रमुख उपस्थितीभरगच्च साहित्यिक आणि सांगीतिक कार्यक्रमांचे आयोजनमहोत्सवातील सांस्कृतिक कार्यक्रम विनामूल्य .आज कायग्रंथदिंडी : सकाळी १०ः३०उद्घाटन सोहळा : दुपारी ४‘ग़म का ख़ज़ाना’ : सायं. ६.रसिकांसाठी खास आकर्षण‘सकाळ पुस्तक महोत्सवात’ वाचनानंदासोबतच साहित्यिक मेजवानीही रसिकांना मिळणार आहे. यात शनिवारी (ता. १७) सायंकाळी ६ वाजता ‘मोहोर - कम्युनिटी फॉर आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन प्रस्तुत’ ‘ग़म का ख़ज़ाना’ हा कार्यक्रम होईल. इंद्रनील हिरवे, पार्थ घासकडबी, गौरव देवरे, ओंकार कुलकर्णी, चिन्मय कारेकर, शुभंकर भागवत आदी कलावंत गझल, शायरी आणि कव्वालीची ही उच्च दर्जाची मैफल रंगवणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.