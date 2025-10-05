Chh. Sambhajinagar: गॅझेट व्हायरल; नकाशे होणार प्रसिद्ध, महापालिका निवडणूक, राजकीय पक्षांना उत्सुकता

छत्रपती संभाजीनगर : महापालिका निवडणुकीसाठी अंतिम करण्यात आलेल्या प्रभाग रचनेला शुक्रवारी (ता. चार) निवडणूक आयोगाने मंजुरी दिली होती. प्रभाग रचनेच्या व्याप्तीसह नकाशे महापालिकेच्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध करण्याचे आदेश प्रशासनाला देण्यात आले होते..त्यानुसार शनिवारी रात्री उशिरापर्यंत महापालिकेची कारवाई सुरू होती. दरम्यान, शासनाच्या गॅझेटमध्ये प्रसिद्ध प्रभाग रचनेचा आराखडा सायंकाळनंतर व्हायरल झाला होता. महापालिका निवडणुकीच्या अनुषंगाने शासन, निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार महापालिकेने प्रभाग रचनेचा आराखडा तयार केला होता..त्यावर हरकती-सूचना मागविण्यात आल्या. सर्वच राजकीय पक्षांनी त्यावर आक्षेप-हरकती सादर केल्या होत्या. त्यानुसार महापालिका प्रशासनाने झालेल्या चुकांची दुरुस्ती करत प्रभाग रचना अंतिम करून राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाकडे सादर केली. राज्य शासनाने हा आराखडा निवडणूक आयोगाकडे सादर केला..आयोगासमोर प्रशासक जी. श्रीकांत यांनी प्रभाग रचनेत करण्यात आलेल्या बदलांचे सादरीकरण केले. त्यानंतर शुक्रवारी प्रभाग रचना अंतिम करून ती महापालिकेच्या बेवसाइटवर प्रसिद्ध करण्याचे आदेश आयोगाने प्रशासनाला दिले होते. प्रभाग रचनेचे अंतिम नकाशे, व्याप्ती अंतिम करण्याची मुदत सोमवारपर्यंत (ता. सहा) आहे. .Chh. Sambhajinagar Municipal Election: प्रभाग रचनेचा अहवाल अखेर शासनाकडे; हरकती सूचनांच्या सुनावणीनंतर पालिकेने केल्या दुरुस्त्या.त्यानुसार महापालिका प्रशासनाची तयारी सुरू होती. दरम्यान, प्रभाग रचना शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यासाठी पाठविण्यात आली. शासनाने शनिवारीच (ता. चार) प्रभाग रचना राजपत्रात प्रसिद्ध केली. हे राजपत्र राजकीय पक्षांपर्यंत पोचले. याची माहिती मिळताच महापालिकेने देखील रात्री प्रभाग रचनेसह नकाशे वेबसाइटवर प्रसिद्ध करण्याचे काम सुरू केले. रात्री उशिरापर्यंत ते नागरिकांना पाहता येतील, असे उपायुक्त तथा निवडणूक विभागाचे प्रमुख विलास नवाळे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.