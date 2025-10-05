छत्रपती संभाजीनगर

Chh. Sambhajinagar: गॅझेट व्हायरल; नकाशे होणार प्रसिद्ध, महापालिका निवडणूक, राजकीय पक्षांना उत्सुकता

Chh. Sambhajinagar Municipal Elections: छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी अंतिम प्रभाग रचना राज्य शासनाच्या राजपत्रात प्रकाशित झाली आहे. महापालिकेच्या वेबसाइटवरही प्रभागांचे नकाशे नागरिकांना पाहता येतील.
सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर : महापालिका निवडणुकीसाठी अंतिम करण्यात आलेल्या प्रभाग रचनेला शुक्रवारी (ता. चार) निवडणूक आयोगाने मंजुरी दिली होती. प्रभाग रचनेच्या व्याप्तीसह नकाशे महापालिकेच्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध करण्याचे आदेश प्रशासनाला देण्यात आले होते.

