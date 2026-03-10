Sambhajinagar Panchayat Samiti : छत्रपती संभाजीनगर पंचायत समिती सभापती निवडणुकीपूर्वी गोंधळ; ठाकरेंच्या गटाचे तीन सदस्य गायब

Ambadas Danve Shiv Sena UBT : पंचायत समिती सभापती पदाच्या निवडणुकीपूर्वी छत्रपती संभाजीनगर पंचायत समिती परिसरात मोठा गोंधळ उडाला. राज्याचे विधान परिषदेचे माजी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे आणि भाजप पदाधिकाऱ्यांमध्ये जोरदार वाद झाला. शिवसेना (ठाकरे गट) चे तीन पंचायत समिती सदस्य पळवून नेल्याचा आरोप करत दोन्ही गटांमध्ये धक्काबुक्की आणि राडा झाल्याची घटना घडली..पंचायत समिती सभापती पदाची निवडणूक आज दुपारी दोन वाजता होणार आहे. त्यापूर्वीच ठाकरे गटाचे तीन सदस्य अचानक गायब झाल्याने राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. या घटनेमुळे पंचायत समिती परिसरात तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली आहे..शिवसेना (ठाकरे गट) चे लताबाई कानडे (पंढरपूर गण), सतीश हिवाळे (वडगाव कोल्हाटी १०१ गण) आणि दत्तात्रय वर्पे (वडगाव कोल्हाटी १०२ गण) हे तिघे सदस्य संपर्काबाहेर असल्याचे सांगण्यात येत आहे. भाजपने या तिघांना पळवून नेल्याचा गंभीर आरोप अंबादास दानवे यांनी केला आहे..Kolhapur Zilla Parishad President : कोल्हापूर जिल्हापरिषद अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस आणि सुनिल तटकरे ठरवणार!, भाजपकडून मुश्रीफांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न.दरम्यान, निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पंचायत समिती परिसरात मोठ्या प्रमाणात कार्यकर्त्यांची गर्दी झाली असून पोलिसांनीही बंदोबस्त वाढवला आहे. तिघे सदस्य गायब झाल्यामुळे सभापती निवडणुकीचे गणित बदलण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.