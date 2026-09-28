Samruddhi Expressway :समृद्धीवर अपघातांना ‘ब्रेक’ कधी?;अतिवेग, डुलकी, ‘हायवे हिप्नोसिस’ने आठ महिन्यांत १२८ जणांचा मृत्यू

छत्रपती संभाजीनगर, : वेगवान आणि वेळेची बचत करणाऱ्या समृद्धी महामार्गावर अपघातांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत असून, राज्यातील इतर महामार्गांच्या तुलनेत येथे सर्वाधिक अपघात नोंदवले गेले. यंदा जानेवारी ते ऑगस्ट दरम्यान समृद्धीवर १४२ अपघातांत १२८ जणांचा बळी गेला. अतिवेग आणि ‘हायवे हिप्नोसिस’ यामुळे सर्वाधिक दुर्घटना घडल्याचे सेव्ह लाइफ फाउंडेशनच्या सर्वेक्षणातून समोर आले. नागपूर ते मुंबई साडेसातशे किलोमीटरचे अंतर अवघ्या सात तासांत पार करता यावे, या उद्देशाने हा महामार्ग तयार करण्यात आला. मात्र, सरळसोट सिमेंटचा रस्ता आणि कोणताही अडथळा नसल्याने वाहनांचा अतिवेग अपघातांना कारणीभूत ठरत आहे. या महामार्गावरील वेरूळ परिसरात शनिवारी (ता. २६) चालकाला डुलकी लागल्याने भरधाव कार समोरच्या कंटेनरवर धडकली. या दुर्घटनेत आयटी अभियंता, त्यांची पत्नी आणि लहान मुलाचा जागीच मृत्यू झाला. अपर पोलिस महासंचालक (वाहतूक) कार्यालयाच्या माहितीनुसार, या महामार्गावर २०२३ मध्ये १३७ अपघातांत १२६ जण, तर २०२४ मध्ये २०२ अपघातांत १७३ जण मृत्युमुखी पडले होते. यंदा मात्र अवघ्या आठ महिन्यांतच मृतांचा आकडा १२८ वर पोचला आहे.. सुरक्षा नियमावली समृद्धीवर वाहनांची गती मर्यादा निश्चित केलेली आहे. वेगाचा अतिरेक टाळल्यास आपत्कालीन स्थितीत वाहनावर नियंत्रण मिळवणे सोपे जाते.सलग आणि सरळ रस्त्यामुळे चालकाची एकाग्रता कमी होऊन डुलकी लागण्याची शक्यता असते. त्यामुळे दर दोन ते तीन तासांच्या प्रवासानंतर ‘ब्रेक’ घेऊन थोडा वेळ विश्रांती घ्यावी.महामार्गावर निघण्यापूर्वी टायरमधील हवेचा दाब इंजिन, ऑइल आणि ब्रेकची आवर्जून तपासणी करावी. दोन वाहनांमध्ये पुरेसे सुरक्षित अंतर ठेवा; जेणेकरून पुढच्या वाहनाने अचानक ब्रेक लावल्यास अपघात टाळता येईल.सध्याच्या उष्णतेमुळे समृद्धीवर टायर फुटण्याचे प्रमाण अधिक आहे. त्यामुळे सलग प्रवास टाळा. ठरावीक वेळाने वाहनाला विश्रांतीही द्या..दुर्घटनांची मुख्य कारणे वाहनांचा अवाजवी वेग आणि ‘हायवे हिप्नोसिस’मुळे हा महामार्ग धोकादायक ठरत आहे. सलग प्रवासामुळे चालकाला येणारा थकवा किंवा डुलकी लागल्याने प्रामुख्याने रात्रीच्या वेळी गंभीर अपघात होतात. अतिवेगामुळे टायर गरम होऊन फुटण्याचे प्रमाण मोठे आहे. महामार्गावरील पुलाच्या आणि डांबरी रस्त्याच्या जॉइंट्सवर डांबर दबल्याने सिमेंटचा रस्ता वर आला आहे. परिणामी, ८० ते ९० च्या वेगात असलेले वाहन पुलाजवळ उसळी घेते, जे अपघातास आमंत्रण ठरत आहे. रस्त्यात अचानक नादुरुस्त होऊन उभ्या असलेल्या वाहनांना मागून धडक बसल्याने अनेक प्राणघातक अपघात झाले आहेत.(सेव्ह लाइफ फाउंडेशनचे सर्वेक्षण).समृद्धीवरील अपघातांची १० प्रमुख ठिकाणे इगतपुरी-सिन्नर : टायर फुटणे, वाहनावरील नियंत्रण सुटणे आणि नादुरुस्त वाहनांमुळे अपघात. कोपरगाव - वैजापूर : भरधाव वाहने आणि उभ्या वाहनांना बसणाऱ्या धडकांमुळे अपघात. छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा : कार, कंटेनर, ट्रक आणि प्रवासी वाहनांचे वारंवार होणारे अपघात.जालना परिसर : अतिवेगामुळे गंभीर अपघातांची नोंद. सिंदखेडराजा - मेहकर (पिंपळखुटा, खळेगाव, किनगाव राजा) : रात्रीच्या वेळी अपघातांचे उच्च प्रमाण. बुलडाणा परिसर (दुसरबीड - किनगाव राजा) : प्राणघातक अपघातांची मालिका. वर्धा - विरूळ पट्टा (चॅनेल क्र. ८२.२००) : सातत्याने होणारे अपघात (जुलैमध्ये ५ जणांचा मृत्यू).अमरावती - धामणगाव (चॅनेल क्र. १३१) : उभ्या कंटेनरला कार धडकून एकाच कुटुंबातील ५ जणांचा मृत्यू. डोणगाव परिसर (चॅनेल क्र. २६३) : भीषण अपघातात १ ठार, २ गंभीर जखमी. सिन्नर-नाशिक (चॅनेल क्र. ५७१.७) : कार अपघातात २ ठार आणि ८ जण गंभीर जखमी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.