Chh. Sambhajinagar Accident: समृद्धी महामार्गावरील अपघातात दोघांचा मृत्यू; ट्रकचालक-मालकाला अज्ञात वाहनाने उडविले

वैजापूर : समृद्धी महामार्गावर थांबलेल्या दोघे अज्ञात वाहनांच्या धडकेत ठार झाले. हा अपघात सोमवारी (ता. २४) रात्री घडली. मृत दोघे ट्रक चालक-मालक होते. हे दोघेही विरुद्ध दिशेने प्रवास करताना एकाच मार्गावर असल्याने थांबले होते. त्यावेळी हा अपघात घडला..गोरख शेषराव चव्हाण (वय २७, रा. पोही, ता. नांदगाव, जि.नाशिक) आणि रवींद्र माधव मालुंजकर (रा.अकोले) अशी मृतांची नावे आहेत. मालुंजकर हे ट्रान्सपोर्ट व्यावसायिक होते. सोमवारी चालक गोरख चव्हाण हा ट्रक (क्र. एमएच २० बीटी ५८२९) छत्रपती संभाजीनगरकडून नाशिकला समृद्धी महामार्गाने जात होता..तर मालुंजकर ही समृद्धीवरून छत्रपती संभाजीनगरच्या दिशेने अन्य वाहनातून जात होते. त्यामुळे त्यांनी गोरखला फोनवर संपर्क साधून रस्त्यात भेटण्यासाठी थांबण्याची सूचना केली. त्यानुसार चव्हाण व मालुंजकर यांची चॅनेल ४९२ वर भेट झाली. हे दोघेही मुंबईच्या मार्गिकेवर उभे राहून बोलत होते..त्यावेळी भरधाव आलेल्या अज्ञात वाहनाने त्या दोघांना जोराची धडक मारली. यात ते दोघेही गंभीर जखमी झाले. माहिती मिळताच महाराष्ट्र सुरक्षा पथकाने त्या ठिकाणी धाव घेत दोघांना उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. .Nagpur Accident: बुधवार ठरला अपघात वार; सहा जणांचा मृत्यू, खासगी बस, कारच्या धडकेत तिघे ठार,मोटरसायकलही आदळली ट्रकवर.वैद्यकीय अधिकारी यांनी तपासून गोरखला मृत घोषित केले. तर लुंजकर यांच्यावर प्रथमोपचार करून वाहेद पठाण यांच्या मदतीने शिर्डीला हलविले. मात्र, उपचारादरम्यान मालुंजकर यांचे निधन झाले. या प्रकरणी वैजापूर पोलिसांनी अपघाती मृत्यूची नोंद केली आहे. दरम्यान, गोरखचा पाच महिन्यांपूर्वी विवाह झाला आहे..