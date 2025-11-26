छत्रपती संभाजीनगर

Chh. Sambhajinagar Accident: समृद्धी महामार्गावरील अपघातात दोघांचा मृत्यू; ट्रकचालक-मालकाला अज्ञात वाहनाने उडविले

Vaijapur News: समृद्धी महामार्गावर थांबलेल्या दोन ट्रक चालकांचा अज्ञात वाहनाच्या धडकेत मृत्यू झाला. वैजापूरजवळ सोमवारी रात्री ही दुर्घटना घडली. गोरख चव्हाण व रवींद्र मालुंजकर हे दोघेही विरुद्ध दिशेने प्रवास करताना थांबले असताना हा अपघात झाला.
सकाळ वृत्तसेवा
वैजापूर : समृद्धी महामार्गावर थांबलेल्या दोघे अज्ञात वाहनांच्या धडकेत ठार झाले. हा अपघात सोमवारी (ता. २४) रात्री घडली. मृत दोघे ट्रक चालक-मालक होते. हे दोघेही विरुद्ध दिशेने प्रवास करताना एकाच मार्गावर असल्याने थांबले होते. त्यावेळी हा अपघात घडला.

