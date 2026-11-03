Samruddhi Expressway : समृद्धी महामार्गावर भरदिवसा थरार! पिस्तूल अन् चाकूचा धाक दाखवत अभियंत्याला लुटले; इनोव्हा कारसह ३० हजारांची रोकड पळवली

समृद्धी महामार्गावरून प्रवास करणाऱ्या वाहनचालकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गावर भरदिवसा एका सरकारी अभियंत्याला पिस्तूल आणि चाकूचा धाक दाखवून लुटल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. आमणे टोल नाक्याजवळ घडलेल्या या प्रकारात हल्लेखोरांनी अभियंत्याची इनोव्हा कार, सुमारे ३० हजार रुपये रोख रक्कम आणि मोबाईल घेऊन पळ काढला. या प्रकरणी पोलिसांनी छत्रपती संभाजीनगर येथून दोन संशयितांना ताब्यात घेतल्याची माहिती आहे..महामार्गावर आडवी कार लावून वाहन अडवलेमिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, संबंधित अभियंता समृद्धी महामार्गावरून प्रवास करत असताना हल्लेखोरांनी आपली कार थेट त्यांच्या वाहनासमोर आडवी लावली. अचानक समोर वाहन आल्याने चालकाने गाडीचा ब्रेक दाबला. त्याचवेळी चेहऱ्यावर मास्क लावलेले काही हल्लेखोर खाली उतरले आणि त्यांनी पिस्तूल व चाकू दाखवून अभियंत्याला धमकावले. त्यानंतर चालकाला गाडीतून खाली उतरवण्यात आले..रोकड, मोबाईलसह इनोव्हा कार घेऊन पसारहल्लेखोरांनी शस्त्रांचा धाक दाखवत अभियंत्याकडील जवळपास ३० हजार रुपयांची रोकड आणि मोबाईल हिसकावून घेतला. एवढ्यावरच न थांबता त्यांनी अभियंत्याची इनोव्हा कारही ताब्यात घेतली आणि घटनास्थळावरून पळ काढला. ही घटना ठाणे जिल्ह्यातील आमणे टोल नाक्याजवळ, समृद्धी महामार्गाच्या एक्झिट परिसरात घडल्याची माहिती समोर आली आहे..Samruddhi Expressway: हेक्टरी एक लाखांची मदत द्या, अन्यथा रेल रोको! समृद्धी महामार्ग रोखून शेतकऱ्यांचे आंदोलन; आमदार नितीन देशमुख यांचा सरकारला इशारा.छत्रपती संभाजीनगरमधून दोघांना ताब्यात घेतलेघटनेची माहिती मिळाल्यानंतर पोलिसांनी तपास सुरू केला. या प्रकरणाच्या अनुषंगाने छत्रपती संभाजीनगर येथून दोन संशयितांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. मात्र, या घटनेमागील इतर आरोपींचा सहभाग आणि संपूर्ण प्रकाराबाबतचा तपास अद्याप सुरू आहे..दरम्यान, मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गावर अशा प्रकारच्या घटना सातत्याने घडत असल्याची बाब समोर येत आहे. महामार्गावरील सुरक्षा व्यवस्था वाढवण्यात आल्याचे सांगितले जात असतानाच भरदिवसा शस्त्रांचा धाक दाखवून अभियंत्याला लुटल्याने महामार्गावरील प्रवाशांच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे..Samruddhi Mahamarg: समृद्धी महामार्गावरील रास्ता रोकोआधी शेतकरी नेते स्थानबद्ध; नांदूर-मधमेश्वरच्या पाण्यासाठी आंदोलन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.