Samruddhi Expressway: बेदरकार चालकांचे टोचले कान; ‘समृद्धी’वर साडेसहा हजार जणांचे आरटीओकडून समुपदेशन

छत्रपती संभाजीनगर : नागपूर ते मुंबई समृद्धी महामार्ग सुरू झाल्यापासून ऑगस्ट २०२५ पर्यंत तब्बल साडेसहा हजार चालकांचे समुपदेशन करण्यात आले. बेदरकार वाहन चालवणारे आणि वाहनांची स्थिती चांगली नसतानाही समृद्धीवर वाहने पळवणाऱ्या चालकांचे आरटीओ निरीक्षकांनी चांगलेच कान टोचले..सध्या नऊ पथके समृद्धीवर ही मोहीम राबवीत आहेत. नागपूर ते मुंबई असा ७०१ किलोमीटर लांबीचा हा समृद्धी महामार्ग गुळगुळीत झाला आहे. त्यामुळे या महामार्गावर वाहनांच्या वेगाचा थरार दिवसभर सुरू असतो..Ahilyanagar Crime: 'अपहरण करणारी टोळी जेरबंद'; स्थानिक गुन्हे शाखेची कारवाई, कोथरूड येथून आरोपी अटक...या मार्गावर ट्रकसाठी ताशी ८० तर कार व हलक्या वाहनांसाठी १२० वेग निश्चित केला आहे, असे असतानाही वाहनचालक वेगाची मर्यादा पाळत नाहीत. त्यामुळे सातत्याने अपघात होतात, त्यामुळेच वाहनचालकांचे समुपदेशन करण्याची जबाबदारी आरटीओ निरीक्षकांवर सोपवण्यात आली आहे. वाहनाचा अधिक वेग असल्याचे लक्षात आल्यानंतर अशा वाहनचालकाला एक्झिट पॉइंटवर थांबवून त्याचे समुपदेशन केले जाते. .याशिवाय जी वाहने समृद्धीवर धावण्याच्या क्षमतेची नाहीत, वाहनांचे टायर अधिक घासलेले आणि धोकादायक झाले असल्यास अशा वाहनचालकांचेही समुपदेशन केले जाते. समृद्धीवर नागपूर, वर्धा, अमरावती, वाशिम, बुलडाणा, जालना, छत्रपती संभाजीनगर, श्रीरामपूर, नाशिक अशा नऊ आरटीओ कार्यालयांची हद्द आहे. छत्रपती संभाजीनगर आरटीओच्या हद्दीत जांबरगाव, जांभाळा, वैजापूर, वेरूळ आणि सावंगी इंटरचेंज पॉइंटवर कसून तपासणी केली जाते. या ठिकाणीच वाहनचालकांचे समुपदेशन केले जाते..अशी आहे परिस्थितीआरटीओ कार्यालयकॉम्प्युटरद्वारे समुपदेशन निरीक्षकांद्वारेसमुपदेशननागपूर १११९ ११८२वर्धा २०० ७७अमरावती ५३९ ४०२वाशीम ७८ ११०बुलडाणा ० १६०जालना ३९ २०८छत्रपती संभाजीनगर ४७८ ८१श्रीरामपूर ६२० २७०नाशिक ११७८ २७०एकूण ४१६० २६९७.Nagpur Winter Session: हिवाळी अधिवेशनात 'वाहनसंकट'! आचारसंहिता लागल्यास वाहनांची जुळवाजुळव ठरणार आव्हानात्मक.समृद्धी महामार्गावर आरटीओ कार्यालयांची पथके कार्यरत आहेत. अतिवेगाने धावणारी वाहने किंवा नियमांचे पालन न करणाऱ्या चालकांना आरटीओ निरीक्षकांच्या माध्यमाने समुपदेशन केले जाते. प्रसंगी कारवाई केली जाते. त्यामुळेच वाहनचालकांनी समृद्धी महामार्गावर वेगमर्यादा ओलांडू नये किंवा वाहन चालवताना बेशिस्त वर्तन करू नये.- विजय काठोळे (प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर).