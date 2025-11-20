छत्रपती संभाजीनगर

Samruddhi Expressway: बेदरकार चालकांचे टोचले कान; ‘समृद्धी’वर साडेसहा हजार जणांचे आरटीओकडून समुपदेशन

RTO Teams Target Overspeeding and Poor Vehicle Fitness: नागपूर ते मुंबई समृद्धी महामार्ग सुरू झाल्यापासून ऑगस्ट २०२५ पर्यंत तब्बल साडेसहा हजार चालकांचे समुपदेशन करण्यात आले.
अनिल जमधडे
छत्रपती संभाजीनगर : नागपूर ते मुंबई समृद्धी महामार्ग सुरू झाल्यापासून ऑगस्ट २०२५ पर्यंत तब्बल साडेसहा हजार चालकांचे समुपदेशन करण्यात आले. बेदरकार वाहन चालवणारे आणि वाहनांची स्थिती चांगली नसतानाही समृद्धीवर वाहने पळवणाऱ्या चालकांचे आरटीओ निरीक्षकांनी चांगलेच कान टोचले.

