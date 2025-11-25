RTO Inspection: टायर गुळगुळीत झालेय, ‘समृद्धी’वर ‘नो एंट्री’! वाहनांच्या तब्बल दोन लाख टायर्सची तपासणी; कारवाईचा बडगा कायम

छत्रपती संभाजीनगर : वाहनांची स्थिती लक्षात न घेताच समृद्धी महामार्गावर वाहने धावत असल्याने अपघात होतात. त्यामुळे टायरसह वाहनांच्या स्थितीचीही नियमित तपासणी केली जाते. महामार्ग खुला झाल्यापासून ऑगस्ट २०२५ पर्यंत नऊ आरटीओ कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांनी वाहनांच्या तब्बल दोन लाख टायरची तपासणी केली..त्यात टायर सुस्थितीत नसलेल्या हजारो वाहनांना परत पाठविण्यात आले. त्यामुळे गुळगुळीत टायरच्या वाहनचालक, मालकांनी इथून ये-जा करण्याचे धाडस न केलेलेच बरे! अपघात रोखण्यासाठी परिवहन विभाग सक्रिय आहे. वेगमर्यादा ओलांडणाऱ्या वाहनचालकांचे या महामार्गावर सक्तीने समुपदेशन केले जाते. याशिवाय त्या चालकांची परीक्षाही घेतली जाते. काही दिवसांत मोठ्या अपघातांची संख्या घटली असली तरीही चालकांच्या निष्काळजीपणामुळे काही अपघात होतच आहेत..Pune RTO : नवले पूल अपघातानंतर आरटीओ ॲक्शन मोडवर! २० चालकांच्या डोळ्यांत दोष, कायमस्वरूपी तपासणी केंद्राची मागणी.यानुषंगाने नागपूर, वर्धा, अमरावती, वाशीम, बुलडाणा, जालना, छत्रपती संभाजीनगर, श्रीरामपूर, नाशिक अशा नऊ आरटीओ कार्यालयांच्या निरीक्षकांनी २ लाख २ हजार १२९ टायरच्या स्थितीची तपासणी केली. तपासणीत टायरची स्थिती चांगली नसलेली वाहने परत पाठवण्यात आली. छत्रपती संभाजीनगरचे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी विजय काठोळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली जांबरगाव, जांभाळा, वैजापूर, वेरूळ आणि सावंगी इंटरचेंज पॉइंटवरच आरटीओ निरीक्षकांच्या नेतृत्वाखालील पथके ठाण मांडून आहेत..अशी होते तपासणीप्रवासी क्षमता, टायर, टायरमधील हवा, सीटबेल्ट, इंजिनची स्थिती तपासून पाहिली जात आहे. याशिवाय खासगी वाहतूक बस किंवा इतरही बसचे आपत्कालीन दरवाजे सुस्थितीत आहेत का, ते वेळेवर उघडतात का, हे तपासले जात आहे. तपासणीनंतर वाहन समृद्धीवरील प्रवासासाठी सक्षम असेल तरच पुढे पाठवले जाते. बाकीच्यांना परत पाठवले जात आहे..‘समृद्धी’वरून जाताना...टायरची स्थिती चांगली असल्याशिवाय प्रवास नको.टायरमध्ये नायट्रोजन हवा भरलेली असावी.वाहनाची स्थिती खिळखिळी झालेली असू नये.वाहनात अधिक प्रवासी (ओव्हर सीट) असू नयेत.प्रवासाच्या दृष्टीने पुरेसे इंधन अगोदरच भरून घ्यावे..आरटीओ कार्यालय टायर तपासणीनागपूर १८,५८८वर्धा १२,५१९अमरावती २०,२९५वाशीम २७,७६२बुलडाणा २५,७४०जालना १८,१३९छत्रपती संभाजीनगर २४,८२३श्रीरामपूर २३,००५नाशिक ३७,९४०एकूण २,०२,१२९.Samruddhi Expressway: बेदरकार चालकांचे टोचले कान; ‘समृद्धी’वर साडेसहा हजार जणांचे आरटीओकडून समुपदेशन.समृद्धी महामार्गावर नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनांवर सातत्याने कारवाई केली जात आहे. त्याचप्रमाणे फिटनेसच्या अनुषंगानेही तपासणी आणि कारवाई केली जात आहे. त्यामुळे वाहनधारकांनी आपले वाहन सुस्थितीत, योग्य फिटनेस असल्याची खात्री करावी. नियमांचे उल्लंघन होणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे.- विजय काठोळे, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.