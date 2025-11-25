छत्रपती संभाजीनगर

RTO Inspection: टायर गुळगुळीत झालेय, ‘समृद्धी’वर ‘नो एंट्री’! वाहनांच्या तब्बल दोन लाख टायर्सची तपासणी; कारवाईचा बडगा कायम

RTO Inspections on Samruddhi Highway: समृद्धी महामार्गावरील अपघात टाळण्यासाठी छत्रपती संभाजीनगर आरटीओंनी ऑगस्ट २०२५ पर्यंत दोन लाखाहून अधिक टायर तपासले. अपघात रोखण्यासाठी टायरची स्थिती व वाहनांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यावर भर देण्यात आला.
RTO Inspection

RTO Inspection

अनिल जमधडे
छत्रपती संभाजीनगर : वाहनांची स्थिती लक्षात न घेताच समृद्धी महामार्गावर वाहने धावत असल्याने अपघात होतात. त्यामुळे टायरसह वाहनांच्या स्थितीचीही नियमित तपासणी केली जाते. महामार्ग खुला झाल्यापासून ऑगस्ट २०२५ पर्यंत नऊ आरटीओ कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांनी वाहनांच्या तब्बल दोन लाख टायरची तपासणी केली.

Vehicle
rto
awareness
Chhatrapati Sambhajinagar

