Chh. Sambhajinager: फुलंब्रीत वाळूमाफिया पुन्हा शिरजोर! तहसीलचे प्रवेशद्वार तोडून हायवा नेला चोरून

Sand Mafia: फुलंब्रीत वाळूमाफियांनी पुन्हा तहसील कार्यालयात घुसखोरी करत जप्त केलेला हायवा ट्रक चोरून नेला. या घटनेमुळे प्रशासनाच्या सुरक्षा यंत्रणेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
फुलंब्री : फुलंब्रीत वाळूमाफियांचा कहर दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. महसूल व पोलिस प्रशासनाच्या नाकावर टिच्चून वाळूमाफियांनी पुन्हा एकदा तहसील कार्यालयात घुसखोरी करत जप्त केलेला वाळूने भरलेला हायवा ट्रक चोरून नेल्याची धक्कादायक घटना घडली.

