Chh. Sambhajinager: फुलंब्रीत वाळूमाफिया पुन्हा शिरजोर! तहसीलचे प्रवेशद्वार तोडून हायवा नेला चोरून

फुलंब्री : फुलंब्रीत वाळूमाफियांचा कहर दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. महसूल व पोलिस प्रशासनाच्या नाकावर टिच्चून वाळूमाफियांनी पुन्हा एकदा तहसील कार्यालयात घुसखोरी करत जप्त केलेला वाळूने भरलेला हायवा ट्रक चोरून नेल्याची धक्कादायक घटना घडली. .बुधवारी (ता. २५) अज्ञात आरोपींनी तहसील कार्यालयाचे प्रवेशद्वार तोडून हायवा लंपास केल्याने प्रशासनासमोर गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. याप्रकरणी प्रशासनाकडून आज गुरुवारी दिवसभर कुठलाही गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया झाली नाही. फुलंब्री महसूल विभागाने पाच ऑगस्ट २०२५ ला अवैध वाळू उपसा थांबवून हायवा ट्रक (एमएच-२१, बीए-८८८५) जप्त करून तहसील कार्यालयाच्या आवारात उभा केला होता. .यापूर्वीही याच आवारातून एक हायवा चोरल्याने गुन्हा दाखल आहे. ही घटना ताजी असतानाच आज बुधवारी रात्री पुन्हा वाळूमाफियांनी आणखी एक हायवा ट्रक लंपास केला. आरोपींनी मध्यरात्री कार्यालयाचे मुख्य गेट तोडून सुरक्षारक्षकांना चकवा देत जप्त केलेला हायवा ट्रक पळवून नेला..दरम्यान, तहसील प्रशासनाच्या वतीने अद्याप फुलंब्री पोलिस ठाण्यात कोणतीही तक्रार देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे तहसील प्रशासनाच्या कारभारावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या धाडसी प्रकारामुळे महसूल विभाग, पोलिस प्रशासनावर मोठा दबाव निर्माण झाला आहे. अवैध वाळू उपशावर अंकुश ठेवण्यासाठी प्रशासनाची मोहीम सुरू असतानाच वाळूमाफियांचे धाडस वाढत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे..सुरक्षा यंत्रणेवर प्रश्नचिन्हया घटनेमुळे महसूल विभाग व पोलिस प्रशासनावर तीव्र टीका होत आहे. जप्त केलेला वाळूचा ट्रक माफियांनी तहसीलमधून चोरून नेल्याने नागरिकांनी संताप व्यक्त केला असून, सुरक्षा यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..फुलंब्री येथील तहसील कार्यालयातून पळविलेल्या हायवासंदर्भात आरटीओ कार्यालयाला पत्रव्यवहार केला आहे. त्याचबरोबर फुलंब्री पोलिस ठाण्यात शुक्रवारी (ता. २६) गुन्हा दाखल केला जाणार आहे.- योगिता खटावकर, तहसीलदार, फुलंब्री.