Chhatrapati Sambhajinagar News : शिरसाटांचा इगो काही जाईना, म्हणे ‘जंजाळ मुख्यमंत्री होवो’!

छत्रपती संभाजीनगर - शिवसेनेचे पालकमंत्री संजय शिरसाट आणि जिल्हाप्रमुख तथा उपमहापौर राजेंद्र जंजाळ यांच्यातील संघर्ष आणखी तीव्र झाला आहे. शिरसाट यांना आपल्या मुलीला उपमहापौर करायचे होते, असा थेट आरोप जंजाळ यांनी केल्याने शिरसाटांचा अहंकार पुन्हा जागा झाला..आज माध्यमांशी बोलताना उसने हसू आणत शिरसाट यांनी 'राजेंद्र जंजाळ या राज्याचे मुख्यमंत्री होवोत, अशा माझ्या त्यांना शुभेच्छा', असे म्हणत तोंडसुख घेतले. त्यावर जंजाळ यांनी 'मुख्यमंत्री होण्याची माझी लायकी नाही, पण पालकमंत्र्यांची इच्छा असेल तर पालकमंत्री नक्की होईल' असा सणसणीत टोला लगावत प्रत्युत्तर दिले..शिरसाट आणि जंजाळ यांच्यातील संबंध विधानसभा निवडणुकीनंतर पूर्णपणे बिघडले असून महापालिका निवडणुकीच्या काळात तर त्यांचे पुरते फाटले. शिरसाट यांनी आपला मुलगा आणि मुलीसाठी ताकद पणाला लावताना जंजाळ आणि त्यांचे उमेदवार पाडण्याची खेळी केल्याने जंजाळ संतापले. निवडणुकीत शिवसेनेला १३ जागा मिळाल्या..त्यात शिरसाट गटाला ९ तर जंजाळ गटाला ४ जागा मिळाल्या. असे असूनही जंजाळ यांनी उपमहापौरपद खेचून आणल्याने शिरसाट यांचा तिळपापड झाला. ते जंजाळ यांच्या पदग्रहण सोहळ्याला येणारही नव्हते. पण, उपमुख्यमंत्र्यांनी थेट आदेशच दिल्याने औपचारिकता त्यांनी पूर्ण केली. त्यानंतर जंजाळ समर्थकांनी शिरसाट यांना टार्गेट करीत तब्बल ५ तास शक्तिप्रदर्शन करून डिवचले..पाठोपाठ मुलगी हर्षदा शिरसाट यांना उपमहापौर करण्यासाठी शिरसाट यांनी माझ्या उमेदवारीला विरोध केला, असा आरोप जंजाळ यांनी केला. जंजाळ यांच्या कृती आणि वक्तव्याने शिरसाट चांगलेच बिथरले आहेत. आज जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीला आलेले पालकमंत्री शिरसाट यांना राजेंद्र जंजाळ यांनी केलेल्या आरोपांबद्दल माध्यमांनी विचारले.या प्रश्नावर तोंडावर उसने हसू आणत जंजाळांवर चांगलेच तोंडसुख घेतले. महापालिका निवडणुकीतील पक्षाचे पानिपत, जंजाळांची नियुक्ती, जिल्हा परिषद निवडणुकीत पश्चिम मतदारसंघात शिवसेनेचा सफाया होऊनही शिरसाट यांचा अहंकार कमी झाला नसल्याचे नव्या आरोपांमुळे स्पष्ट झाले आहे..काय म्हणाले शिरसाट?'राजेंद्र जंजाळ यांच्यासारखे कुशल नेतृत्व आम्हाला मिळाले, हे आमचे भाग्य आहे. त्यांना मोठा पदभार मिळालेला आहे, खऱ्या अर्थाने आम्ही त्याच्यापासून मुकलो असतो. त्यांनी आता मिळालेल्या पदाचा कारभार चांगला करावा. चागंलं काम केलं तर ते भविष्यात मुख्यमंत्री होवो, अशी माझी त्यांना शुभेच्छा.'.काय म्हणाले जंजाळ?त्यांचे नाव 'संजय' आहे. ते स्वतः सांगतात, की त्यांना पुढचे दिसते. हे ते अनेकवेळा बोलतात. त्यामुळे कदाचित माझ्याबाबतीत त्यांना पुढचे दिसले असेल. मी एवढे नक्की सांगतो, की मुख्यमंत्री होण्याची माझी लायकी नाही, पण त्यांची इच्छाच असेल तर मी पालकमंत्री नक्की होईल.पालकमंत्री संजय शिरसाट आणि उपमहापौर राजेंद्र जंजाळ यांच्यातील शाब्दिक लढाई विकोपाला जात आहे. जंजाळ यांना उद्देशून शिरसाट यांनी 'राजेंद्र जंजाळ या राज्याचे मुख्यमंत्री होवोत, अशा माझ्या त्यांना शुभेच्छा', अशी तिरकस प्रतिक्रिया दिल्यानंतर जंजाळ समर्थकांनी शहरात तसे होर्डिंग लावत वादात नवीन भर टाकली आहे..