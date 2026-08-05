छत्रपती संभाजीनगर

Sanjay Shirsat & Eknath Shinde : अभिजीत दिपकेला भेटल्याने संजय शिरसाट यांचे मंत्रीपद जाणार? भाजपमधून शिंदेंवर दबाव?

Sanjay Shirsat Minister : अभिजीत दिपके यांच्या भेटीनंतर शिवसेनेचे मंत्री संजय शिरसाट यांच्याभोवती राजकीय चर्चा रंगल्या आहेत. मंत्रीपदावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याच्या चर्चांसह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर भाजपकडून दबाव असल्याची चर्चा सुरू आहे.
Sanjay Shirsat & Eknath Shinde maharashtra politics

Sanjay Shirsat & Eknath Shinde maharashtra politics

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Sanjay Shirsat Abhijit Dipke Eknath Shinde : छत्रपती संभाजीनगर येथे कॉकरोच जनता पार्टीचे प्रमुख अभिजीत दिपके यांच्या कुटुंबीयांची भेट घेतल्याप्रकरणी शिवसेनेचे मंत्री संजय शिरसाट अडचणीत आल्याची चर्चा सुरू आहे. महायुतीच्या भूमिकेविरोधात जाऊन त्यांनी ही भेट घेतल्याचा आक्षेप आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याबाबत नाराजी व्यक्त केल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे शिरसाट यांच्या मंत्रिपदाबाबतही चर्चा रंगल्या आहेत.

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