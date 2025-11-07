Crime News: आज तुझा संतोष देशमुखच करतो! राजकीय पदाधिकारी, कंत्राटदाराला चाकूचा धाक दाखवत लुटले

सातारा परिसर: ‘‘आज तुझा बीडचा संतोष देशमुखच करतो’, अशी धमकी देत दोघांनी कंत्राटदार तथा राजकीय पक्षाचे पदाधिकारी असलेल्या एकाला चाकूचा धाक दाखवून लुटल्याचा प्रकार समोर आला आहे..सदरील घटना मंगळवारी (ता. चार) रात्री बाराच्या सुमारास सातारा परिसरात घडली. याप्रकरणी सातारा पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला. भगवान मुसळे आणि त्याचा साथीदार अशी गुन्हा दाखल झालेल्यांची नावे आहेत..याप्रकरणी सिद्धार्थ मंगलराव साळवे (वय ३९, रा. समतानगर) यांनी तक्रार दिली. त्यानुसार मंगळवारी रात्री बाराच्या सुमारास ते त्यांचे मित्र स्वराज दहिवाल यांच्यासह सातारा परिसरातील मित्र हर्षवर्धन यांच्या घराकडे (ग्रीन हाइड अपार्टमेंट परिसर) जात होते. जवळच आले असताना दुचाकीवर दोघेजण साळवे यांच्या कारसमोर आले. त्यांनी दुचाकी आडवी लावून कार थांबवली. साळवे हे गाडीच्या खाली उतरले, तेव्हा या दोघांपैकी एक जण भगवान मुसळे असल्याचे त्यांना दिसले..मुसळे हा त्यांच्या परिचयाचा होता. साळवे यांनी गाडी अडवण्याबाबत जाब विचारला तेव्हा मुसळेने शिवीगाळ करीत ‘‘तुझ्याकडे जास्त पैसे झाले आहेत. आज तुझा बीडचा संतोष देशमुख करतो’’ असे म्हणत जोरजोरात हातचापटाने मारहाण केली. या प्रकारानंतर धारदार चाकू दाखवून ‘आरडाओरडा केली तर इथेच मारून टाकू,’ असे म्हणून गळ्याला चाकू लावला..यानंतर मुसळे सोबत असलेल्या त्याच्या साथीदारांनी पँटच्या खिशातील रोख ४६ हजार ८०० रुपये बळजबरीने काढले. सोबतचा मित्र दहिवाल यांनी मध्ये पडण्याचा प्रयत्न केला असता, मुसळेने त्यांनाही मारहाण केली. ‘तू मध्ये पडला तर तुझा पण कार्यक्रम करू असे धमकावले.’ यानंतर साळवे यांच्या तक्रारीवरून सातारा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला..Kalamb Crime : कळंबमधील घरफोडी प्रकरणी चोरट्यास ताब्यात घेण्यास पोलिसांना यश.पाच लाख रुपये पोचले पाहिजे...दरम्यान, या लूटमारीनंतर ‘उद्या सकाळपर्यंत मला पाच लाख रुपये पोचले पाहिजे, नाही तर तुझा आणि कुटुंबीयांचा कार्यक्रमच करतो, असे धमकावत ठार मारण्याची धमकी दिल्याचेही मुसळे यांनी आपल्या तक्रारीत म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.