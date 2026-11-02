Water Shortage: सातारा-देवळाईसाठी १५ दिवसांत ४० टँकर;जलवाहिनीची चाचणी अंतिम टप्प्यात

छत्रपती संभाजीनगर: सातारा-देवळाईकरांच्या पाणीटंचाईवर तात्पुरता दिलासा देण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने टँकरची संख्या २२ वरून ४० करण्याचे आश्वासन दिले आहे. येत्या १५ नोव्हेंबरपर्यंत वाढीव टँकर सुरू करण्यात येणार असून, दुसरीकडे पाण्याच्या टाक्या आणि जलवाहिनीची चाचणी अंतिम टप्प्यात आहे. सोमवारी (ता. दोन) महापालिकेच्या बैठकीत निर्णय झाल्यानंतर नळजोडणीच्या कामाला गती दिली जाईल, अशी ग्वाही महापौर समीर राजूरकर यांनी दिली. त्यामुळे वर्षानुवर्षे पाणीटंचाईचा सामना करणाऱ्या सातारा-देवळाईकरांच्या आशा पुन्हा पल्लवित झाल्या आहेत..सातारा-देवळाई परिसरातील पाणीप्रश्नावर पाणी संघर्ष कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी रविवारी (ता. एक) महापौर राजूरकर यांची त्यांच्या ‘रायगड’ निवासस्थानी भेट घेतली. यावेळी पाणीपुरवठ्याची सद्यःस्थिती, टँकरची उपलब्धता आणि सुरू असलेल्या पाणीपुरवठा योजनेच्या कामाबाबत सविस्तर चर्चा करून निवेदन देण्यात आले. .सध्या परिसरात २२ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. वाढती लोकसंख्या आणि पाण्याची गरज लक्षात घेता टँकरची संख्या अपुरी पडत असल्याचे समितीने निदर्शनास आणून दिले. त्यावर १५ नोव्हेंबरपर्यंत ४० टँकर सुरू करण्याचे आश्वासन महापौरांनी दिले. यामुळे टँकरसाठी लागणारा प्रतीक्षाकाळ कमी होण्याची अपेक्षा आहे. यावेळी समितीचे अध्यक्ष राजीव थिटे पाटील, रवींद्र पिंगळीकर, रामेश्वर सेलूकर, प्रमोद कापसीकर आदी उपस्थित होते. केवळ आश्वासनांवर समाधान न मानता प्रत्यक्ष नळाद्वारे पाणीपुरवठा सुरू होईपर्यंत पाठपुरावा सुरूच ठेवणार असल्याचा निर्धार समितीने महापौरांसमोर व्यक्त केला..उंच इमारतींसाठी इंजिनयुक्त टँकरबहुमजली इमारतींच्या उंच मजल्यांवरील टाक्यांपर्यंत सध्याच्या टँकरने पाणी पोचवणे शक्य होत नाही. त्यामुळे इंजिनयुक्त टँकर उपलब्ध करून देण्याची मागणी समितीने केली. तसेच टँकरच्या पाइपची लांबी सध्याच्या १० फुटांवरून ४० फूट करण्याची मागणी करण्यात आली. यामुळे घरापासून दूर असलेल्या हौदांमध्येही पाणी भरणे शक्य होणार आहे..नोंदणीसाठी एक खिडकी योजनाटँकरची मागणी आणि नोंदणीतील अडचणी दूर करण्यासाठी महापालिकेकडून लवकरच एक खिडकी योजना सुरू करण्याचे आश्वासनही महापौरांनी यावेळी दिले. दरम्यान, पाणीपुरवठा योजनेतील टाक्या आणि जलवाहिनीची टेस्टिंग सुरू असून, नळजोडणीसाठी लवकरच निर्णय अपेक्षित आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.