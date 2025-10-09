Zilla Parishad Elections: छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या गट, गणांच्या आरक्षणाला मंजुरी

छत्रपती संभाजीनगर : सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या कालावधीसंदर्भात आदेश पारित केल्यानंतर शासन स्तरावर यासाठी जलदगतीने पावले उचलण्यात येत आहेत..जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकीच्या प्रक्रियेसाठी विभागीय आुयक्त जितेंद्र पापळकर यांनी लोकसंख्येच्या आधारे सादर करण्यात आलेल्या गट, गणांच्या अनुसूचित जाती, जमातीच्या आरक्षण निश्चितीला बुधवारी (ता. आठ) मंजुरी दिली..यासंदर्भातील आदेश पापळकर यांनी रात्री उशिरा जारी केले. यामध्ये जिल्हा परिषदेचे ८ गट अनुसूचित जातीसाठी, तर ३ गट अनुसूचित जमातीसाठी राखीव आणि १७ गण अनुसूचित जातीसाठी, तर ५ गण अनुसूचित जमातीसाठी राखीव झाल्याची माहिती पापळकर यांनी दिली..विभागीय आयुक्तांना आरक्षण निश्चितीचे अधिकार देण्यात आले होते. त्यानुसार विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे तसे प्रस्ताव सादर करण्यात आले होते. या प्रस्तावांना पापळकर यांनी मंजुरी दिली असून एकूण ६३ गटांपैकी ८ गट अनुसूचित जातीसाठी तर ३ गट अनुसूचित जमातीसाठी राखीव झाले आहेत. पंचायत समितीच्या १२६ गणांपैकी १७ गण अनुसूचित जातीसाठी तर ५ गण अनुसूचित जमातीसाठी राखीव झाले आहेत. यानंतर १३ ऑक्टोबर रोजी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांचे उर्वरित आरक्षण निश्चित होणार आहे..जि.प.अनुसूचितजातीसाठी राखीव गटतालुका गटगंगापूर ३८-रांजणगाव शे.पुं.गंगापूर ३६- सावंगीपैठण ६१- पिंपळगाव पिं.गंगापूर ३७- वाळूज बु.छत्रपती संभाजीनगर ४९-दौलताबादछत्रपती संभाजीनगर ४७-करमाडगंगापूर ३७-अंबेलोहळछत्रपती संभाजीनगर ५२-पंढरपूर.पं.स.गणांचे अनुसूचित जातीचे आरक्षणतालुका गण क्रमांक नावसोयगाव ३-आमखेडासिल्लोड १०-पानवडोद बु.सिल्लोड १७-पालोदकन्नड ३८-औराळाफुलंब्री ४७-वाणेगावखुलताबाद ५४-वेरुळवैजापूर ६२-सवंदगाववैजापूर ६९-महालगावगंगापूर ९५-रांजणगाव शे.पुं.गंगापूर ७६-जोगेश्वरीगंगापूर ७२-सावंगीपैठण १२२-मुधलवाडीपैठण १०९-चितेगावपैठण ११५-पाचोड बु..अनुसूचित जमातीसाठीराखीव गटसोयगाव ३-गोदेगाव गटसिल्लोड ६-उंडणगावकन्नड १९-जेहूर.Zilla Parishad Reservation:'चिठ्ठ्यांद्वारे ठरणार महिलांचे गट'; झेडपी, पंचायतीच्या आरक्षणाचे नवे सूत्र; जागा निश्चितीचा प्रस्ताव आयुक्तांकडे.अनुसूचित जमातीतालुका गण क्रमांक नावसोयगाव ५-गोदेगावसिल्लोड ८-हळदासिल्लोड १२-हट्टीकन्नड ३७-जेहूरवैजापूर ५५-वाकलागंगापूर ७९-तुर्काबाद.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.