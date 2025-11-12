छत्रपती संभाजीनगर

'कुणबी'साठी शाळेच्या दाखला रजिस्टरमध्ये खाडाखोड, दिवाळी सुट्टीत कुलुप तोडून प्रकार, गुन्हा दाखल

Chhatrapati Sambhajinagar : कार्यालयातील निर्गम उताऱ्यामध्ये खाडाखोड करून ‘जात’ रकान्यात ‘कुणबी’ हस्ताक्षराने लिहून फेरफार केल्याचा आणि शाळा सोडल्याच्या दाखल्याच्या रजिस्टरमधील चार स्थळ प्रती फाडून चोरून नेल्याचे आढळले.
Chhatrapati Sambhajinagar Kunbi Entry Forgery Case School Register Tampered During Holidays

Chhatrapati Sambhajinagar Kunbi Entry Forgery Case School Register Tampered During Holidays

Esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

गंगापूर, ता. ११ (बातमीदार) : तालुक्यातील पिंपरी येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील शाळा सोडल्याच्या दाखला रजिस्टरमध्ये खाडाखोड करून ‘कुणबी’ अशी नोंद केल्याचा प्रकार समोर आला. याप्रकरणी गंगापूर पोलिसांत अज्ञाताविरुद्ध गुन्हा नोंद झाला. शाळेचे प्रभारी मुख्याध्यापक प्रकाश हरिभाऊ नजन (वय ३९) यांनी याबाबत फिर्याद दिली. त्यानुसार, दिवाळीच्या सुट्या संपून ३ नोव्हेंबरला शाळा उघडण्यात आली. यावेळी वर्गखोलीचे कुलूप तोडल्याचे आढळले.

Loading content, please wait...
maharashtra
Marathwada
Maratha
caste
Chhatrapati Sambhajinagar
Kunbi Certificates

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com