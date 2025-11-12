'कुणबी'साठी शाळेच्या दाखला रजिस्टरमध्ये खाडाखोड, दिवाळी सुट्टीत कुलुप तोडून प्रकार, गुन्हा दाखल

गंगापूर, ता. ११ (बातमीदार) : तालुक्यातील पिंपरी येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील शाळा सोडल्याच्या दाखला रजिस्टरमध्ये खाडाखोड करून ‘कुणबी’ अशी नोंद केल्याचा प्रकार समोर आला. याप्रकरणी गंगापूर पोलिसांत अज्ञाताविरुद्ध गुन्हा नोंद झाला. शाळेचे प्रभारी मुख्याध्यापक प्रकाश हरिभाऊ नजन (वय ३९) यांनी याबाबत फिर्याद दिली. त्यानुसार, दिवाळीच्या सुट्या संपून ३ नोव्हेंबरला शाळा उघडण्यात आली. यावेळी वर्गखोलीचे कुलूप तोडल्याचे आढळले. .वर्गाच्या खोलीतच खोलीत कार्यालय असल्याने, प्रवेश निर्गम उतारा घेण्यासाठी आलेल्या व्यक्तींच्या निमित्ताने हा प्रकार उघडकीस आला. कार्यालयातील निर्गम उताऱ्यामध्ये खाडाखोड करून ‘जात’ रकान्यात ‘कुणबी’ हस्ताक्षराने लिहून फेरफार करण्याच्या उद्देशाने तसेच, शाळा सोडल्याच्या दाखल्याच्या रजिस्टरमधील चार स्थळ प्रती फाडून चोरून नेल्याचे आढळले. याप्रकरणी पोलिसांनी अज्ञाताविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे..Delhi Blast CCTV : सिग्नलला वाहतूक कोंडी असतानाच झाला स्फोट; दिल्लीतल्या चौकातला नवा CCTV व्हिडीओ आला समोर.कारवाईसाठी आठ दिवसांचा विलंबयापूर्वी मुख्याध्यापकांनी दिलेल्या अर्जावर पोलिसांनी अदखलपात्र गुन्हा म्हणून नोंद केली होती. या घटनेची माहिती केंद्रप्रमुख व गटशिक्षणाधिकारी अरविंद कापसे यांना कळवूनही दोन्ही शिक्षणाधिकाऱ्यांनी ही बाब गांभीर्याने घेतली नाही. याउलट, तहसीलदार नवनाथ वगवाडे यांच्याशी तब्बल आठ दिवसांनी, सोमवार (ता. दहा) दूरध्वनीद्वारे चर्चा केल्यानंतर त्यांनी संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले. त्यावरून मुख्याध्यापकांनी मंगळवारी (ता. ११) फिर्याद दिली..आरक्षण मिळवण्यासाठी प्रकार?मराठा-कुणबी जात इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) प्रवर्गात नोंदवण्याची शासनाची सूचना आल्यानंतर, त्या गोष्टीचा फायदा घेण्यासाठी हा प्रकार घडल्याची चर्चा गावकऱ्यांमध्ये आहे. राजकारण किंवा शिक्षण क्षेत्रात आरक्षण मिळवण्यासाठी हा गुन्हा घडल्याचा संशय व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.