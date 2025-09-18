छत्रपती संभाजीनगर

Chh. Sambhajinagar Accident : माळीवाडा पुलावर भीषण अपघात, भरधाव कंटेनरखाली दुचाकीस्वाराचा जागीच मृत्य

Accident News: धुळे-सोलापूर महामार्गावरील माळीवाडा येथे भरधाव कंटेनर ट्रकने स्कूटरला धडक दिल्याने ज्ञानेश्वर महादू जगधने यांचा जागीच मृत्यू झाला. अपघातानंतर चालक फरार झाला असून पोलिस तपास सुरू आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
माळीवाडा : धुळे-सोलापूर महामार्गावरील माळीवाडा गावाजवळील रेल्वे उड्डाणपुलावर बुधवारी (ता. १७) रात्री ८. ३० ला भरधाव ट्रकने स्कूटरला उडविले. यात ज्ञानेश्वर महादू जगधने (वय ४०, रा. जि.प. शाळेजवळ, माळीवाडा, ता. छत्रपती संभाजीनगर) हे जागीच ठार झाले.

