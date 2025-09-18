Chh. Sambhajinagar Accident : माळीवाडा पुलावर भीषण अपघात, भरधाव कंटेनरखाली दुचाकीस्वाराचा जागीच मृत्य

माळीवाडा : धुळे-सोलापूर महामार्गावरील माळीवाडा गावाजवळील रेल्वे उड्डाणपुलावर बुधवारी (ता. १७) रात्री ८. ३० ला भरधाव ट्रकने स्कूटरला उडविले. यात ज्ञानेश्वर महादू जगधने (वय ४०, रा. जि.प. शाळेजवळ, माळीवाडा, ता. छत्रपती संभाजीनगर) हे जागीच ठार झाले..ज्ञानेश्वर हे बुधवारी रोजप्रमाणे एमआयडीसी येथील जीबी इंटरप्रायझेस, करोडी येथून कामावरून घरी जात होते. रात्री माळीवाडा गावाजवळील रेल्वे उड्डाणपुलावरून जाताना पाठीमागून येणाऱ्या फोर्टी फिट कंटेनर वाहनाने (क्र. आरजे १४ जीजी ४९६७) जगधने यांच्या स्कूटरला (क्र. एमएच २० बीपी १४o४) जोरदार धडक दिली. .यात जगधने ट्रकच्या चाकाखाली आल्याने त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. अपघातानंतर कंटेनरचालक वाहनासह फरार झाला. मात्र, पाठीमागून येणाऱ्या वाहनचालकांनी तीन-चार किलोमीटरपर्यंत पाठलाग करून कंटेनरला अडविले. .Accident News: नवी मुंबईत अपघाताचे सत्र, तिघांचा मृत्यू .पण तोपर्यंत चालक पळून गेला. ज्ञानेश्वर जगधने यांच्या पश्चात पत्नी, एक मुलगा, एक मुलगी, दोन भाऊ, भावजया असा परिवार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.