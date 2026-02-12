Beed News : धारूरमध्ये १५ ऊसतोड मजुरांची सुटका, इंगोले-पाळवदे यांच्या विशेष पथकाची कामगिरी

किल्लेधारूर : धारूर तालुक्यातील एका व्यक्तीने उत्तर प्रदेशातील मजुरांना ऊसतोड मजूर म्हणून आणून त्यांना कोणताही मोबदला न देता, मारहाण व धमकी देत डांबून ठेवल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणाची माहिती मिळताच जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाने माजलगावचे उपविभागीय अधिकारी गौरव इंगोले व धारूरचे नायब तहसीलदार सुरेश पाळवदे यांनी बुधवारी सायंकाळी कारवाई करून १५ मजुरांची सुटका केली. संबंधित व्यक्तीविरुद्ध दिंद्रुड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .धारूर तालुक्यातील आमला–हिंगणी (बु.) येथील ओम चंद्रकांत सोळंके याने एका व्यक्तीच्या मदतीने उत्तर प्रदेशातील ललितपूर जिल्ह्यातील काही मजुरांना नोव्हेंबर महिन्यात ऊसतोड मजूर म्हणून आणले होते. त्यांच्याकडून काम करून घेत असताना त्यांना कोणताही आर्थिक मोबदला दिला जात नव्हता. मोबदल्याची मागणी केल्यास मजुरांना मारहाण करून जिवे मारण्याची धमकी दिली जात होती..Premium|Shramjeevi Sanghatana Movement : कोशिश है कि, सूरत बदलनी चाहिए....या प्रकाराची माहिती ललितपूर जिल्हाधिकाऱ्यांना मिळाल्यानंतर त्यांनी बीड जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांना पत्र व दूरध्वनीद्वारे कळविले. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने उपविभागीय अधिकारी गौरव इंगोले यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष पथक तयार करण्यात आले. या पथकात नायब तहसीलदार सुरेश पाळवदे, मंडळ अधिकारी लहु केदार, सोपान वाघमारे, संबंधित तलाठी व दिंद्रुड पोलीस सहभागी होते. पथकाने धडाकेबाज कारवाई करून सर्व मजुरांची मुक्तता केली.मुक्त करण्यात आलेल्या मजुरांना माजलगाव तहसील कार्यालयात आणून त्यांच्या जेवणाची व मुक्कामाची व्यवस्था करण्यात आली. त्यानंतर एक रात्र विश्रांती दिल्यावर सर्व मजुरांना विशेष वाहनाने त्यांच्या मूळ गावी (उत्तर प्रदेश) सुखरूप रवाना करण्यात आले.या प्रकरणी आरोपी ओम चंद्रकांत सोळंके याच्याविरुद्ध दिंद्रुड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, सहायक पोलीस निरीक्षक महादेव ढाकणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस जमादार सिद्धेश्वर डोईफोडे तपास करीत आहेत. आरोपी अद्याप फरार आहे..इंगोले–पाळवदे यांची विशेष कामगिरीउत्तर प्रदेशातील मजुरांना डांबून ठेवून त्यांच्याकडून विना मोबदला काम करून घेतले जात असल्याची माहिती मिळताच उपविभागीय अधिकारी गौरव इंगोले यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष पथक तयार करण्यात आले. नायब तहसीलदार सुरेश पाळवदे व महसूल प्रशासनाच्या पथकाने दिंद्रुड पोलिसांच्या मदतीने कारवाई करत सर्व मजुरांची मुक्तता केली..सर्व मजुरांची रवानगीमुक्त केलेल्या मजुरांची माजलगाव येथे जेवण व मुक्कामाची व्यवस्था करण्यात आली. त्यानंतर एक रात्र विश्रांती दिल्यावर सर्व मजुरांना विशेष वाहनातून त्यांच्या मूळ गावी पाठविण्यात आले. या कामगिरीबद्दल व मजुरांची सुखरूप सुटका करून त्यांना त्यांच्या मूळ गावी पाठविल्याबद्दल उपविभागीय अधिकारी गौरव इंगोले, नायब तहसीलदार सुरेश पाळवदे व पथकाचे सर्वत्र अभिनंदन होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.