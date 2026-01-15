छत्रपती संभाजीनगर

Sakal Pustak Mahotsav : कॉलेजच्या मित्रांचे रंगणार ‘कवन’; पुस्तक महोत्सवात रविवारी स्वरचित कविता, ओवी, अभंगांचे सादरीकरण!

Chh. Sambhajinagar Kawan Poetry : कॉलेजच्या मित्रांनी सुरू केलेला 'कवन' हा स्वरचित कविता आणि अभंगांचा अनोखा कार्यक्रम १८ जानेवारीला सकाळ पुस्तक महोत्सवाचे मुख्य आकर्षण ठरेल.
'Kawan': A Creative Journey from College Friendship to the Big Stage

'Kawan': A Creative Journey from College Friendship to the Big Stage

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर : नव्या पिढीच्या भावना, त्या पिढीचे मनातील भावस्पंदन टिपणाऱ्या स्वरचित कविता, ओव्या, अभंगांमधून कॉलेजच्या मित्रांनी उभारलेला ''कवन'' हा कार्यक्रम सकाळच्या पुस्तक महोत्सवाचे आकर्षण ठरणार आहे. रविवारी, १८ जानेवारीच्या संध्याकाळ या अनोख्या प्रयोगाने रंगणार आहे.

Loading content, please wait...
Marathwada
books
music
Literature
Chhatrapati Sambhajinagar

Related Stories

No stories found.