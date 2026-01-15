Sakal Pustak Mahotsav : कॉलेजच्या मित्रांचे रंगणार ‘कवन’; पुस्तक महोत्सवात रविवारी स्वरचित कविता, ओवी, अभंगांचे सादरीकरण!

छत्रपती संभाजीनगर : नव्या पिढीच्या भावना, त्या पिढीचे मनातील भावस्पंदन टिपणाऱ्या स्वरचित कविता, ओव्या, अभंगांमधून कॉलेजच्या मित्रांनी उभारलेला ''कवन'' हा कार्यक्रम सकाळच्या पुस्तक महोत्सवाचे आकर्षण ठरणार आहे. रविवारी, १८ जानेवारीच्या संध्याकाळ या अनोख्या प्रयोगाने रंगणार आहे. .कॉलेजमध्ये ओळखीपासून सुरू झालेल्या मैत्रीच्या भेटीगाठी, कविता, ओवी, अभंगांवरील चर्चांमधूनच ‘कवन’ या अनोख्या कवितेच्या कार्यक्रमाची संकल्पना आकाराला आली. मोहित वैद्य, ओंकार इनामदार आणि समृद्ध आर.के. यांच्या कल्पनेतून साकार झालेला ‘कवन’ हा मंच आज तरुणाईमध्ये लोकप्रिय ठरत आहे. कविता, अभंग, ओव्यांना एकत्रितपणे एका व्यासपीठावर सादर करण्याचा प्रयोग पुणे येथील ‘कवन’ शो तीन मित्रांसह १० जणांच्या टीमने प्रेक्षकांसमोर आणण्यात आला. कनवली येथे ‘कवन’चा पहिला शो झाला. .Chh. Sambhajinagar Book Festival : छत्रपती संभाजीनगरमध्ये १७ जानेवारीपासून पुस्तकांचा महाकुंभ; 'सकाळ'चा भव्य पुस्तक महोत्सव!.अवघ्या ६० श्रोत्यांपासून सुरू झालेला हा प्रवास आज हजारो प्रेक्षकांपर्यंत पोचला. नामवंत कलाकार आणि लेखकांकडून मिळणारा प्रतिसाद आणि प्रेक्षकांच्या सकारात्मक कमेंट्समुळे मोठे प्रोत्साहन मिळत असल्याचे लेखक ओंकार इनामदार यांनी सांगितले. ‘कवन’च्या दहा जणांच्या टीममध्ये मोहित वैद्य, ओंकार इनामदार आणि समृद्ध आर.के. हे लेखन व सादरीकरण करतात, तर ऋषिकेश मेस्त्री आणि परिणिता पवार हे सहकलाकार म्हणून सहभागी आहेत. ५ डिसेंबर २०२५ रोजी पुण्यासारख्या ठिकाणी झालेल्या प्रयोगात सामाजिक कविता, प्रेमकविता आणि अभंगांना प्रेक्षकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाल्याचे समृद्ध आर.के. यांनी सांगितले..यांना मिळते प्रेक्षकांची दाद‘तू निरवतीच्या प्रहराकाठी’, ‘जाई-जुई माझ्या फुला, सोड अबोला शपथ तुला’ या कवितांनी तरुणांची मने जिंकली. तुझी आठवण, दगडात दडलेला या कवितांसह मराठी कव्वालींना प्रेक्षकांची दाद मिळते..प्रेमापासून वास्तवापर्यंत : शब्दांतून उमटलेलं जीवनप्रेम आणि नातेसंबंध, समाज आणि वास्तव, तरुणाई आणि संघर्ष, प्रेरणा आणि आत्मविश्वास, आध्यात्मिकता व भक्तिभाव, स्त्रीजीवन, निसर्ग आणि माती, सोशल मीडिया संस्कृती, स्वतःचे अनुभव, तसेच प्रेम व समाज (मिश्र विषय) अशा विविध विषयांवर कविता, अभंग व ओव्या स्वतः लिहून त्यांच्या टीमद्वारे सादर केल्या जातात..तारीख, वेळ लक्षात ठेवा‘कवन’ (स्वरचित कविता, ओवी, अभंगांचे सादरीकरण)तारीख : १८ जानेवारीस्थळ : स.भु. महाविद्यालय मैदान, औरंगपुरावेळ : सायंकाळी ६प्रवेश विनामूल्य.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.