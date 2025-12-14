ज्येष्ठ लेखक धनंजय चिंचोलीकर उर्फ बब्रूवान रुद्रकंठावार यांचं निधन, वयाच्या ६१ व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

ज्येष्ठ मराठी साहित्यिक धनंजय चिंचोलीकर उर्फ बब्रूवान रुद्रकंठावार यांचं हृदयविकाराच्या धक्क्यानं निधन झालं. रविवारी पहाटे वयाच्या ६१ व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. धनंजय चिंचोलीकर यांच्या निधनाने मराठी साहित्य आणि पत्रकारिता क्षेत्रात शोककळा पसरलीय. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार होणार आहेत..धनंजय चिंचोलीकर यांनी बब्रूवान रुद्रकंठावार या टोपन नावानं मराठवाडी ग्रामीण बोलीत विपुल लिखाण केलंय. ग्रामीण बोलीतला अस्सलपणा, उपरोधिक विनोद आणि निर्भीड मांडणी ही त्यांच्या लिखाणाची वैशिष्ठ्ये होती..पुन्यांदा चबढब, टऱ्ऱ्या, डिंग्या आणि गळे, आमादमी विदाउट पार्टी, न घेतलेल्या मुलाखती या त्यांच्या गाजलेल्या साहित्यकृती आहेत. साहित्यिक म्हणून वेगळी ओळख निर्माण केलेल्या धनंजय चिंचोलीकर यांनी पत्रकारितेतही आपला ठसा उमटवला होता. त्यांनी दीर्घकाळ वृत्तपत्रात सदरलेखन केलं..मुंबई-पुणे फक्त दीड तासात, तर मुंबई-पुणे-बंगळुरू साडे पाच तासात; गडकरींनी सांगितला मास्टरप्लॅन.मूळचे छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातल्या चिंचोली लिंबाजी इथले असणाऱ्या धनंजय चिंचोलीकर यांनी बब्रूवान नावानं लिखाणाला सुरुवात केली. ११ जानेवारी १९६५ रोजी जन्मलेल्या धनंजय यांनी बीए आणि पत्रकारितेचं शिक्षण घेतलं होतं. त्यानंतर तरुण भारत या दैनिकात पत्रकार म्हणून काम केलं..धनंजय चिंचोलीकर यांनी चौथ्या इस्टेटच्या बैलाला हे गाजलेलं नाटकही लिहिलं होतं. याशिवाय त्यांनी न घेतलेल्या मुलाखती यात बाळासाहेब ठाकरे, नाना पाटेकर, अमिताभ बच्चन यांच्यासह १७ व्यक्ती आणि ३ प्राण्यांच्या काल्पनिक मुलाखतीही लिहिल्या. टर्या, डिंग्या आन गळे या पुस्तकाला बी रघुनाथ आणि वि.मा.दी पटवर्धन पुरस्कार मिळाला होता. तर आमादमी विदाऊट पार्टी पुस्तकाला महाराष्ट्र शासनाच्या पुरस्कारानं गौरवण्यात आलं होतं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.