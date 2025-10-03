Chh. Sambhajinagar: अतिवृष्टीमुळे कन्नडमध्ये पुराच्या पाण्यात वाहून सात जणांचा मृत्यू; गत महिन्यातील आकडेवारी, वारसांना मदत सुपूर्द

कन्नड: तालुक्यात सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे नद्या-नाल्यांना मोठा पूर आला होता. त्या पुराच्या पाण्यात वाहून जाऊन चिकलठाण, निपाणी, टाकळी शाहू (बुद्रुक), लव्हाळी, कन्नड, गराडा, पिशोर गावांतील सात जणांचा मृत्यू झाला..चिकलठाण येथील गांधारी नदीच्या पुराच्या पाण्यात १६ सप्टेंबरला संजय आसाराम दळे (वय ५५) या शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला. लव्हाळी येथील भारत रावसाहेब डगळे (वय ३८) या तरुण शेतकऱ्याचा शिवना नदीच्या पात्रात पाय घसरून पाण्यात वाहून जाऊन १९ रोजी मृत्यू झाला..तर साहेबराव नथ्थू दहीहंडे (वय ४८), टाकळी बुद्रुक (शाहू) या शेतकऱ्यांचा अंजना नदीवरील पुलावरून नदीत पडल्याने बुडून २३ सप्टेंबरला मृत्यू झाला. शहरातील शिवनगर येथील शिवना नदीवरील केटी येथे आंघोळीसाठी गेलेल्या आयन शेख खाजू (वय ११) या मुलाचा २४ सप्टेंबरला मृत्यू झाला..तर निपाणी येथील प्रांजल प्रकाश कदम (वय ८) ही मुलगी चिमणधडी नदीत वाहून गेली होती. तसेच पिशोर श्रावण निवृत्ती मोकासे (वय १०) हा २९ सप्टेंबरला अंजना नदीवरील पुलावरून पडून वाहून गेला होता. त्याचा मृतदेह गुरुवारी (ता. २) सकाळी नदीपात्रात आढळला. गराडा येथील मदन झब्बू राठोड (वय ५५) ब्राह्मणी-गराडा शिवना नदीवरील पुलावरून जाताना पाय घसरून २७ सप्टेंबरला शिवना नदीत वाहून गेले होते. त्यांचा मृतदेह तब्बल सात दिवसांनंतर तालुक्यातील भोकनगाव शिवारात सापडला..Kannad News : शिवना नदीच्या पुराच्या पाण्यात वाहुन ११ वर्षीय मुलाचा मृत्यू.तालुक्यातील चिकलठाण, टाकळी बुद्रुक, निपाणी, लव्हाळी, कन्नड येथील पाच मृतांच्या वारसांना आम्ही प्रत्येकी चार लाखांचा धनादेश सुपूर्द केला आहे. पिशोर येथील श्रावण मोकासे, मदन झब्बू राठोड या दोघांचे मृतदेह गुरुवारी सकाळी आढळले. त्यांच्या वारसांचे देखील धनादेश तयार केले असून ते शुक्रवारी देण्यात येतील.- विद्याचरण कडवकर,तहसीलदार, कन्नड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.