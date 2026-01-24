माेठी अपडेट! ‘शालार्थ’मध्ये कागदपत्रे अपलोड न केल्यास थांबणार वेतन; १५ फेब्रुवारीपासून खासगी अनुदानित शाळांवर निर्बंध..

लातूर : शासनाच्या शालार्थ प्रणालीमध्ये डिजिटल सर्व्हिस रेकॉर्डस आणि संबंधित कागदपत्रे अद्ययावत न केल्यास शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते तसेच थकीत देयके थांबविण्याचा इशारा शिक्षण विभागाने दिला. विभागीय शिक्षण उपसंचालक व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक) यांना पाठविण्यात आलेल्या पत्रानुसार १५ फेब्रुवारीपासून ही कारवाई प्रभावी होणार आहे..Pune News: सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ चौक उड्डाण पूल होणार खुला; सेनापती बापट रस्त्यावीरल वाहतूक कोंडी सुटणार! .शालार्थ प्रणालीवर योग्य कागदपत्रे अपलोड न झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे तसेच संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकांचे वेतन, भत्ते, थकीत वेतन व वैद्यकीय देयके अदा केली जाणार नाहीत. वेतन अधीक्षक, शिक्षणाधिकारी किंवा विभागीय उपसंचालक स्तरावर रिजेक्ट झालेल्या कागदपत्रांबाबत वैध-अवैध निर्णय क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी तातडीने देणे बंधनकारक करण्यात आले..डिजिटल सर्व्हिस रेकॉर्डस संदर्भातील आवक नोंदींवर वेतन अधीक्षक लॉगिनमधून कार्यवाही न झाल्यास संबंधित देयकांसाठी महाराष्ट्र कोषागार नियम ४४-अ अंतर्गत देयक मंजुरी आदेश जनरेट करता येणार नाही. परिणामी, वेतन प्रक्रिया ठप्प होणार आहे. चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचे वय ६० वर्षांपेक्षा, इतर कर्मचाऱ्यांचे ५८ वर्षांपेक्षा व कमांडंट पदावरील कर्मचाऱ्यांचे ६२ वर्षांपेक्षा अधिक असल्यास जन्मतारखेची तपासणी करावी. आवश्यक बदल असल्यास १५ फेब्रुवारीपूर्वी उपसंचालकांकडून दुरुस्ती करून घ्यावी, असे निर्देश आहेत..आजमितीस वेतन घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांपेक्षा अधिक सर्व पदे अकार्यान्वित करण्यात येत आहेत. पुढे कोणतेही पद रिक्त झाल्यास तेही अकार्यान्वित केले जाणार आहे. संचमान्यतेतील मंजूर पदांपेक्षा कमी कर्मचारी असल्यास मर्यादित पदे कार्यान्वित करण्यासाठी वेतन अधीक्षक एक यांनी ऑनलाइन विनंती करावी. शिक्षणाधिकारी पडताळणी करून प्रस्ताव विभागीय उपसंचालकांकडे पाठवतील.- डॉ. महेश पालकर, शिक्षण संचालक.Solapur Airport: सोलापूरहून इंदौरला बुधवारपासून विमानसेवा; वनस्टॉप विमानसेवा, मुंबईला जाणारे विमान हेच पुढे इंदौरला जाणार!.संचमान्यतेपेक्षा जादा पदांना वेतन नाहीसंचमान्यतेतील मंजूर पदांपेक्षा अधिक पदांचे वेतन, भत्ते व थकीत देयके अदा केली जाणार नाहीत. यामुळे अनधिकृत पदांवर कार्यरत कर्मचाऱ्यांबाबत शाळांना अडचणी येणार आहेत; तसेच एका शाळेसाठी एकच यूडायस क्रमांक असणे बंधनकारक आहे. एकाच यूडायसवर दोन किंवा अधिक शाळांचे देयक असल्यास ते अदा होणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.