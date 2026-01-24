छत्रपती संभाजीनगर

माेठी अपडेट! ‘शालार्थ’मध्ये कागदपत्रे अपलोड न केल्यास थांबणार वेतन; १५ फेब्रुवारीपासून खासगी अनुदानित शाळांवर निर्बंध..

Shalarth portal deadline February 15: शालार्थ प्रणालीत कागदपत्रे अपलोड न केल्यास शिक्षकांचे वेतन थांबणार
Aided Private Schools Face Salary Curbs Over Shalarth Non-Compliance

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

लातूर : शासनाच्या शालार्थ प्रणालीमध्ये डिजिटल सर्व्हिस रेकॉर्डस आणि संबंधित कागदपत्रे अद्ययावत न केल्यास शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते तसेच थकीत देयके थांबविण्याचा इशारा शिक्षण विभागाने दिला. विभागीय शिक्षण उपसंचालक व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक) यांना पाठविण्यात आलेल्या पत्रानुसार १५ फेब्रुवारीपासून ही कारवाई प्रभावी होणार आहे.

