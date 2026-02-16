छत्रपती संभाजीनगर

Arvind Jagtap: आताचे राजकारणी डांबरट: लेखक अरविंद जगताप यांची खंत; प्रश्न विचारण्याची जिज्ञासा कमी, एआय’ भावना सांगू शकत नाही!

सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर: ‘राजकारणातील एक काळ असा होता की सुसंस्कृत राजकारण केले जात होते; मात्र आताची राजकारणी मंडळी डांबरट निघाली. सर्वसामान्य नागरिकांना समजण्या इतपत आताचे राजकारण राहिले नाही. दिवसेंदिवस सर्वसामान्य माणसांकडून प्रश्न विचारण्याची जिज्ञासा कमी झाली. लेखक, कवी यांनी नेहमीच अन्यायाविरोधातच भूमिका घेतलेली; परंतु आजकालचे राजकारणी हे वाचतच नाहीत, अशी खंत लेखक अरविंद जगताप यांनी व्यक्त केली.

