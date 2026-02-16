Arvind Jagtap: आताचे राजकारणी डांबरट: लेखक अरविंद जगताप यांची खंत; प्रश्न विचारण्याची जिज्ञासा कमी, एआय’ भावना सांगू शकत नाही!

छत्रपती संभाजीनगर: ‘राजकारणातील एक काळ असा होता की सुसंस्कृत राजकारण केले जात होते; मात्र आताची राजकारणी मंडळी डांबरट निघाली. सर्वसामान्य नागरिकांना समजण्या इतपत आताचे राजकारण राहिले नाही. दिवसेंदिवस सर्वसामान्य माणसांकडून प्रश्न विचारण्याची जिज्ञासा कमी झाली. लेखक, कवी यांनी नेहमीच अन्यायाविरोधातच भूमिका घेतलेली; परंतु आजकालचे राजकारणी हे वाचतच नाहीत, अशी खंत लेखक अरविंद जगताप यांनी व्यक्त केली..Interfaith love Story: कॉलेज जीवनात अडकले ‘प्रेमाच्या बेडीत’; जाती-धर्माच्या चौकटीपलीकडचे प्रेम, फिरदोस-मेहवश यांची प्रेमकहाणी!.एमआयटी इंजिनिअरिंग महाविद्यालय येथील मंथन हॉल येथे अखिल भारतीय वैद्यकीय साहित्य संस्कृती संमेलनाच्या दुसऱ्या दिवशी रविवारी (ता.१५) झालेल्या दुसऱ्या सत्रातील ‘पत्रास कारण की..’ या कार्यक्रमात जगताप यांनी दिलखुलास चर्चा केली. अध्यक्षस्थानी डॉ. संतोष रंजळकर होते. .डॉ. शिल्पा आसेगावकर आणि डॉ. अमोल देशमुख यांनी जगताप यांच्याशी संवाद साधला. जगताप म्हणाले, ‘‘अगोदर शाळेत ग्रंथालय असायचे. आता शाळा बंद पडत आहेत. माणूस हा ठरवून डॉक्टर, इंजिनिअर होऊ शकतो; मात्र ठरवून लेखक होऊ शकत नाही. लहानपणी कौतुकाने पत्र लिहायला घेत होतो.’’.सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...‘एआय’ भावना सांगू शकत नाही‘सामान्य नागरिक प्रश्न विचारत नाहीत. घरातील लाइट गेली की बायकोला विचारतात लाइट का गेली?, रस्त्यावर ट्रॅफिक जॅम झाली केवळ चर्चा करतात; परंतु हे सर्व प्रश्न राजकारणी आणि सत्ताधाऱ्यांना विचारायला हवे, तसे होत नाही.’ सध्या ‘एआय’च्या वाढत्या वापरावर ते म्हणाले, ‘एआय ही कृत्रिम भाषा तयार करून देऊ शकतो; पण आपल्या मनातल्या भावना सांगू शकत नाही.’ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.