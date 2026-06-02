Shiv Sena Merger News : 'दोन्ही शिवसेना एकत्र येण्याची वेळ'; अब्दुल सत्तारांच्या मुलाची विधानपरिषदेसाठी बंडखोरी, 'भाजपने शिवसेनेचे दोन तुकडे केले'

Maharashtra Legislative Council Election : महायुतीतील जागावाटप आणि स्थानिक राजकारणावरून शिंदेसेनेचे आमदार अब्दुल सत्तार यांनी भाजपावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. भाजपने आधी शिवसेनेचे दोन तुकडे केले आणि आता आमचे राजकीय अस्तित्वच संपवण्याचे काम सुरू असल्याची खदखद त्यांनी व्यक्त केली. तसेच, सध्याच्या परिस्थितीत दोन्ही शिवसेना एकत्र येण्याची हीच योग्य वेळ असल्याचेही त्यांनी सूचित केले..विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केलेल्या वक्तव्यावर सत्तार म्हणाले, "आमचं तर मुंडकंच तोडून टाकलं आहे. त्यांचा तरी हातपाय तोडला, पण आमचे तर मुंडकेच उडवले. आमची जिल्हा परिषद गेली. अनेक वर्षे आमची सत्ता होती. महापालिकेतही स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या काळापासून शिवसेनेची सत्ता होती. आता आमच्याकडे काय उरले आहे?"."एका गटाला जवळ करायचे आणि दुसऱ्यावर अन्याय करायचा, अशी भूमिका घेत शिवसेनेला कमकुवत केले जात आहे. "आमचा मोठा भाऊच आम्हाला संपवत असेल, तर त्यावर आता इलाज नाही," अशा शब्दांत सत्तारांनी नाराजी व्यक्त केली.दरम्यान, सत्तार यांच्या भूमिकेशी महायुतीतील सर्वच नेते सहमत नसल्याचे दिसून आले. आमदार विलास भुमरे यांनी आपण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशानुसार महायुतीच्या उमेदवारांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असल्याचे स्पष्ट केले. सत्तार यांच्या मताशी आपण सहमत नसल्याचेही त्यांनी सांगितले..मुलाच्या बंडखोरीमुळे राजकीय चर्चांना उधाणछत्रपती संभाजीनगर-जालना मतदारसंघ महायुतीच्या जागावाटपात भाजपाच्या वाट्याला गेल्यानंतर शिंदेसेनेत नाराजी वाढल्याची चर्चा आहे. या मतदारसंघातून भाजपाने सुहास शिरसाट यांना उमेदवारी दिली आहे. मात्र, या निर्णयाविरोधात आमदार अब्दुल सत्तार यांचे पुत्र समीर सत्तार यांनी अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल करत बंडखोरीचे निशाण फडकावले आहे..MLC Election: महाविकास आघाडीत जागावाटप फाइनल! MVA मध्ये 'डावपेच '; काँग्रेस आणि ठाकरे गटाला जास्त जागा.समीर सत्तार हे सुरुवातीपासूनच या जागेसाठी इच्छुक होते आणि त्यांनी निवडणुकीची तयारीही केली होती. मात्र, वाटाघाटींमध्ये ही जागा भाजपाकडे गेल्याने त्यांनी अपक्ष म्हणून मैदानात उतरण्याचा निर्णय घेतला. दुसरीकडे, महाविकास आघाडीकडून उद्धव ठाकरे गटाने देवयानी डोणगावकर यांना उमेदवारी दिली आहे. समीर सत्तार यांच्या बंडखोरीमुळे छत्रपती संभाजीनगर-जालना मतदारसंघातील निवडणूक अधिक रंगतदार होण्याची चिन्हे असून, त्याचा महायुतीच्या मतांवर किती परिणाम होतो, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.