Political Tensions Rise in Shiv Sena as Janzal Targets Sanjay Shirsat Again

Political Tensions Rise in Shiv Sena as Janzal Targets Sanjay Shirsat Again

Sakal

छत्रपती संभाजीनगर

Political Controversy: शिवसेनेतील वाद! पालकमंत्री संजय शिरसाट यांना मुलीला करायचे होते उपमहापौर; जंजाळ यांनी पुन्हा शिरसाटांना डिवचले..

Sanjay Shirsat Deputy Mayor Controversy: शिवसेनेतील अंतर्गत वाद: शिरसाट-जंजाळ संघर्षाची नवी फेरी
Published on

छत्रपती संभाजीनगर : जिल्हाप्रमुख म्हणून शिवसेना वाढविण्यासाठी काम केले. पण खासदारकीला संधी मिळाली नाही, आमदारकीला डावलले, त्यामुळे आता उपमहापौरपदी पक्षाने माझे नाव दिले, यात विघ्न आणण्याचे कारणच नव्हते. पालकमंत्री संजय शिरसाट यांना मुलगी हर्षदा यांना उपमहापौर करायचे होते, अशा शब्दांत उपमहापौर राजेंद्र जंजाळ यांनी पुन्हा एकदा पालकमंत्र्यांना डिवचले आहे.

Loading content, please wait...
Shiv Sena
Sanjay Shirsat
Deputy Mayor
Political Controversy
Guardian Minister
Chhatrapati Sambhajinagar