धक्कादायक! परभणीत तेलंगणातील २८ मजुरांची ठेकेदाराकडून पिळवणूक; वेळाेवेळी दाखवले आमिष, पाेलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल

Migrant labour fraud case Parbhani: परभणीत तेलंगणातील मजुरांची सुटका, ठेकेदाराविरुद्ध गुन्हा दाखल
Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
परभणी: जास्त मजुरी देण्याचे आमिष दाखवून तेलंगणा राज्यातून आणलेल्या २८ मजुरांची परभणी पोलिसांनी शुक्रवारी (ता. २३) सुटका केली. या प्रकरणी परभणीतील कंत्राटदाराच्या अधिकृत प्रतिनिधीसह तेलंगणा राज्यातील तिघांविरुद्ध चारठाणा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

