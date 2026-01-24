धक्कादायक! परभणीत तेलंगणातील २८ मजुरांची ठेकेदाराकडून पिळवणूक; वेळाेवेळी दाखवले आमिष, पाेलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल

परभणी: जास्त मजुरी देण्याचे आमिष दाखवून तेलंगणा राज्यातून आणलेल्या २८ मजुरांची परभणी पोलिसांनी शुक्रवारी (ता. २३) सुटका केली. या प्रकरणी परभणीतील कंत्राटदाराच्या अधिकृत प्रतिनिधीसह तेलंगणा राज्यातील तिघांविरुद्ध चारठाणा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..Pune News: सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ चौक उड्डाण पूल होणार खुला; सेनापती बापट रस्त्यावीरल वाहतूक कोंडी सुटणार! .सेलू तालुक्यातील नांदगाव शिवारात असलेल्या ‘आर. बी. घोडके कन्स्ट्रक्शन’ या ठिकाणी तेलंगणामधील २८ मजुरांना कामासाठी आणण्यात आले होते. गेल्या चार महिन्यांपासून ते येथे काम करत होते. मात्र, त्यांना जास्त मजुरीचे आमिष दाखवून आणलेले असताना प्रत्यक्षात योग्य मोबदला न देता त्यांच्याकडून बळजबरीने काम करून घेतले जात असल्याचे उघड झाले. .यासंदर्भात बीड येथील असंघटित कामगार विशेष सेलचे सदस्य व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सामाजिक कार्यकर्ते तत्त्वशील बाबुराव कांबळे यांनी २१ जानेवारीला परभणीचे पोलिस अधीक्षक रवींद्रसिंह परदेशी यांच्याकडे तक्रार दिली होती. तक्रारीची दखल घेत सहायक पोलिस अधीक्षक जीवन बेनीवाल यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष पथक स्थापन करून कारवाईचे आदेश देण्यात आले. पोलिस निरीक्षक गजेंद्र सरोदे, सहायक पोलिस निरीक्षक मुंजाजी दळवे, उपनिरीक्षक जगदीश मेहेत्रे व त्यांचे सहकारी, नायब तहसीलदार राखे यांच्या संयुक्त पथकाने घटनास्थळी पाहणी केली. .त्यावेळी २८ मजूर, एक अल्पवयीन मुलगी, दहा लहान मुले अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत वास्तव्यास असल्याचे आढळले. याप्रकरणी आर. बी. घोडके कन्स्ट्रक्शनचे अधिकृत प्रतिनिधी बाबासाहेब काकडे यांच्यासह तेलंगणामधील भुसाबागा येरेया (रा. वनपटला, जि. नागरकुरनुल), मित्तेकृष्णय्या (रा. वेनचरला मंडळ, पेत्ताकोल्लापेल्ली, जि. नागरकुरनुल) आणि एकतापू पैतय्या या संशयितांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..Solapur Airport: सोलापूरहून इंदौरला बुधवारपासून विमानसेवा; वनस्टॉप विमानसेवा, मुंबईला जाणारे विमान हेच पुढे इंदौरला जाणार!.मजुरांसह कुटुंबीयांची वैद्यकीय तपासणीजास्त मजुरीचे आमिष दाखवून तेलंगणमधून महाराष्ट्रात आणण्यात आले. मात्र कामाच्या तुलनेत पूर्ण मजुरी न देता जबरदस्तीने काम करून घेतले जात असल्याचे चौकशीदरम्यान मजुरांनी पथकांना सांगितले. मजुरांना त्यांच्या कुटुंबीयांसह चारठाणा पोलिस ठाण्यात आणण्यात आले. त्यांची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली. या सर्वांची योग्य व्यवस्था करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.