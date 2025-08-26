Chh. Sambhajinagar: निमोणे भावंडांना आईने पुरवली शस्त्रे; सिडकोतील प्रमोद पाडसवान खून प्रकरण, पोलिसांकडून शोध मोहीम

छत्रपती संभाजीनगर : प्रमोद पाडसवान खून प्रकरणाच्या तपासात धक्कादायक माहिती हाती लागत असून ज्ञानेश्वर निमोणेच्या आईने तिन्ही मुलांना आणि पतीला शस्त्रे आणून दिली. एवढेच नव्हे तर निमोणेकडे चाकूची दोन कव्हर्स सापडली असली तरी प्रत्यक्षात एकच चाकू जप्त करण्यात आल्याने पोलिस आता या चाकूसह इतर शस्त्रांचा शोध घेत आहेत. .संभाजी कॉलनीत गणेश मंडळाच्या मंडप उभारणीसाठी प्लॉटवरील खडी काढण्यावरून झालेल्या वादातून प्रमोद पाडसवान यांचा खून करण्यात आला. त्यांच्या कुटुंबावर प्राणघातक हल्लाही केला. या प्रकरणात राजकीय नेत्यांनी लक्ष घातल्याने त्याचे गांभीर्य आणखीच वाढले. पोलिसांनी सोमवारी (ता. २५) प्रमोदची आई मंदाबाई, मुलगा रुद्र आणि पत्नी रोशनी यांचे जबाब नोंदवले. .या जबाबावरून पोलिसांनी सहा ते सात जणांना चौकशीसाठी पोलिसांनी बोलावले असून चौकशी रात्री उशिरापर्यंत सुरू होती. अशी माहिती गुन्हे शाखेचे निरीक्षक संभाजी पवार यांनी दिली. चौकशीअंती जे दोषी आढळतील त्यांच्यावर गुन्हा नोंद करण्यात येईल, असे देखील पवार यांनी सांगितले..सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हल्ल्यापूर्वी निमोणेच्या आईने तिन्ही मुलांना व वडिलांना प्रत्येकी एक शस्त्र पुरवले होते. घटनेनंतर पोलिसांनी पंचनामा करून गौरव निमोणे याला घटनास्थळी आणले. त्याच्याकडून घरातून एक चाकू, चार-पाच लाकडी दांडे, दोन लोखंडी रॉड, एक लोखंडी पहार आणि चाकूची दोन कव्हर्स जप्त करण्यात आली. मात्र, दोन कव्हर्स मिळाल्याने दुसऱ्या चाकूचा शोध पोलिस घेत आहेत..Latur Accident: कारने फरफटत नेलेल्या महिलेचा दुसऱ्या दिवशी सापडला मृतदेह; जळकोट तालुक्यामध्ये मुलासमोर घटना.रविवारी (ता. २४) एक व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. त्यात काही जण हे पाडसवान कुटुंबीयांना शिवीगाळ करून धमकी देत असल्याचे समोर आले होते. या व्हायरल व्हिडिओनंतर पोलिसांनी संबंधित व्यक्तीला ताब्यात घेऊन कारवाईसाठी पोलिस ठाण्यात आणले होते. मात्र, पाडसवान कुटुंबीयांनी तो व्यक्ती वयोवद्ध असल्याने त्यांच्यावर कारवाई करू नका, अशी विनंती केली. त्यामुळे त्या संबंधितावर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नसल्याची माहिती देखील गुन्हे शाखेचे निरीक्षक संभाजी पवार यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.