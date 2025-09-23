छत्रपती संभाजीनगर

Chh. Sambhajinagar Crime: छत्रपती संभाजीनगरमध्ये प्लॉटिंग व्यावसायिकावर तिघांकडून गोळीबार

Crime News: छत्रपती संभाजीनगरमध्ये प्लॉटिंग व्यावसायिकावर तिघांनी मध्यरात्री गोळीबार केला. घटना बालंबाल टळली, आरोपींविरुद्ध पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. व्यवसायिक तौफिक पठाण आणि मित्रांनी मारकुटी टाळत सुरक्षितपणे बचाव केला.
सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर : प्लॉटिंग व्यावसायिकावर तिघांनी गोळीबार केल्याची घटना २२ सप्टेंबरच्या मध्यरात्री बारादरम्यान एपीआय कॉर्नर ते कलाग्राम रस्त्यावर घडली. घटनेत व्यावसायिक तौफिक शफिक पठाण (३०, रा. कमळापूर, वाळूज एमआयडीसी) बालंबाल बचावले.

