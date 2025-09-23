Chh. Sambhajinagar Crime: छत्रपती संभाजीनगरमध्ये प्लॉटिंग व्यावसायिकावर तिघांकडून गोळीबार

छत्रपती संभाजीनगर : प्लॉटिंग व्यावसायिकावर तिघांनी गोळीबार केल्याची घटना २२ सप्टेंबरच्या मध्यरात्री बारादरम्यान एपीआय कॉर्नर ते कलाग्राम रस्त्यावर घडली. घटनेत व्यावसायिक तौफिक शफिक पठाण (३०, रा. कमळापूर, वाळूज एमआयडीसी) बालंबाल बचावले. .या प्रकरणी एमआयडीसी सिडको पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला. तौफिक शफिक पठाण प्लॉटिंगचा व्यवसाय करतात. मित्र निसार जबार खान (रा. मिसारवाडी) यांच्यासह तौफिक चिकलठाण्यातील हॉटेलमध्ये जेवणासाठी गेले होते. तिथून निघताना फिर्यादीच्या (एमएच २० एफसी ७०००) कारसमोर गणेश औताडे दारू पिऊन लघुशंका करत असल्याने त्यांच्यात वाद झाला. दरम्यान, गणेशसोबतच्या मित्रांनी हा वाद सोडविला..त्यानंतर फिर्यादी निघाले. निसारची (एमएच २० डीजी ०४५०) कार पुढे आणि फिर्यादी तौफिक यांची कार मागे होती. दोघेही कलाग्राममार्गे प्रोझोनच्या दिशेने कमळापूरला जात असताना निसार यांनी रत्नप्रभा मोटर्सजवळ कार थांबविली. फिर्यादी कारमध्येच होते. को-ड्रायव्हरची काच उघडी ठेवून ते निसार यांच्याशी बोलत होते..त्याचवेळी अचानक एपीआय कॉर्नरकडून स्कुटीवर तिघे आले. त्यातील पाठीमागे बसलेला स्कुटी थांबवून कारजवळ आला. यावेळी लघुशंकेसाठी उतरलेल्या निसार यांनी त्याला पाहताच फिर्यादीला ‘गाडी निकाल’ असा जोरात आवाज देत ते स्वतःची कार सोडून फिर्यादीच्या कारमध्ये बसून निघाले. .Nagpur Crime: अकरा वर्षीय मुलाची अपहरण करून हत्या; खापरखेडा जवळील चनकापूर हादरले, तिघांना अटक.त्याचवेळी एकाने गोळी झाडली, हे पाहताच निसार आणि तौफिक मागे सरकले. गोळी त्यांच्या कानाजवळून गेली आणि बंद काचेवर लागली. आरोपींनी निसार यांच्या कारच्या काचाही फोडल्या. दोघेही फिर्यादी एमआयडीसी वाळूज पोलिस ठाण्यात गेले असता हद्द एमआयडीसी सिडको पोलिस ठाण्याची असल्याने त्यांना तेथे जाण्यास सांगितले. दरम्यान, गस्तीवरील वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक शिवाजी बुधवंत यांनी त्यांना एमआयडीसी सिडको ठाण्यात बोलविल्यानंतर दोघेही गेले. दरम्यान, तिघांविरोधात पहाटे तीनला गुन्हा दाखल करण्यात आला. तपास सहायक पोलिस निरीक्षक भरत पाचोळे करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.