Chhatrapati Sambhajinagar: मिनी रेल्वे रुळावरून घसरली; तीन बालके किरकोळ जखमी

सिद्धार्थ उद्यान: मुलांची आवडती ‘मिनी रेल्वे’ शनिवारी (ता. २७) दुपारी रुळावरून घसरली. यात तीन मुले किरकोळ जखमी झाली. रूळ पावसामुळे दबल्याने ही दुर्घटना घडली असावी, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. .सिद्धार्थ उद्यानात शनिवारी मोठी गर्दी होती. त्यात बालगोपाळांची संख्या अधिक होती. अनेकजण होते. उद्यानात मुख्य आकर्षण आहे ती मिनी रेल्वे. त्यात बसून फेरफटका मारण्याचा मुलांचा आग्रह असतो..Accident News: राजगडाच्या वाटेवर दुर्दैवी दुर्घटना; पाबे घाटात मिनी बस दरीत कोसळली, दोन जणांचा मृत्यू....दुपारी नेहमीप्रमाणे मिनी रेल्वे बालकांना घेऊन चालली असताना, अचानक एका वळणावर रेल्वे रुळावरून घसरली आणि एका बाजूला कलंडली. डब्यात बसलेल्या मुलांच्या पालकांनी आणि प्रत्यक्षदर्शींनी आरडाओरड केली..त्यामुळे गोंधळ निर्माण झाला. सुरक्षा रक्षकांनी धाव घेतली. त्यांनी पालकांना धीर दिला. यात तीन बालकांना किरकोळ दुखापत झाली. सततच्या पावसामुळे जमीन भुसभुशीत झाली होती, त्यातच रेल्वेच्या वजनामुळे रूळ एका बाजूला दबल्याने हा अपघात घडल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे..Parbhani: जोरदार पावसामुळे अर्धा रस्ता जलमय; परभणीत राष्ट्रीय महामार्ग, वसाहतीत पाणीच पाणी.वर्षभरापूर्वी घडली होती दुर्घटनासिद्धार्थ उद्यानाच्या प्रवेशद्वारावरील डोम कोसळून गतवर्षी दोन महिलांचा त्याखाली दबून मृत्यू झाला होता. तत्कालीन आयुक्तांनी पाहणी करून मृतांच्या नातेवाइकांना नुकसान भरपाई दिली होती. आजच्या घटनेत किरकोळ दुखापत मुलांना झाली असली तरी गतवर्षीच्या अपघाताच्या आठवणी ताज्या झाल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.