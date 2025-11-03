Chh. Sambhajinagar Crime: अल्पवयीन विद्यार्थिनीचे अपहरण करून अत्याचार

सिल्लोड : महाविद्यालयात जाणाऱ्या अल्पवयीन विद्यार्थिनीला धमकावून कारमध्ये बसविले. त्यानंतर तिच्यावर अत्याचार केल्याची गंभीर घटना समोर आली. या प्रकरणी आरोपीविरुद्ध अजिंठा पोलिस स्थानकात शनिवारी (ता. १) गुन्हा नोंद झाला..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शनिवारी सकाळी आठच्या सुमारास परिसरातील अल्पवयीन विद्यार्थिनी अजिंठा येथील महाविद्यालयाकडे जात होती. यावेळी शिवना येथील कृष्णा माणिकराव काळे याने तिला अडवले..त्याने पीडितेला ‘तुझ्या वडिलांना जिवंत मारून टाकीन’ अशी धमकी देत, तिला बळजबरीने आपल्या कारमध्ये बसवले. यानंतर आरोपी तिला फर्दापूरच्या लॉजवर घेऊन जात अत्याचार केला..मुलींना रात्री बाहेर पडू दिलं नाही पाहिजे, गँगरेप प्रकरणी ममता बॅनर्जींचं वादग्रस्त विधान.या प्रकरणी आरोपी कृष्णा काळे याच्याविरुद्ध अत्याचारासह इतर कलमांनुसार अजिंठा पोलिसांत गुन्हा नोंद झाला आहे. तपास उपविभागीय पोलिस अधिकारी डॉ.दिनेशकुमार कोल्हे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पिंक पथकातील महिला पोलिस उपनिरीक्षक एम. एम. सुडके आदी करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.