छत्रपती संभाजीनगर

Chh. Sambhajinagar Crime: अल्पवयीन विद्यार्थिनीचे अपहरण करून अत्याचार

Chh. Sambhajinagar Crime

Chh. Sambhajinagar Crime

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सिल्लोड : महाविद्यालयात जाणाऱ्या अल्पवयीन विद्यार्थिनीला धमकावून कारमध्ये बसविले. त्यानंतर तिच्यावर अत्याचार केल्याची गंभीर घटना समोर आली. या प्रकरणी आरोपीविरुद्ध अजिंठा पोलिस स्थानकात शनिवारी (ता. १) गुन्हा नोंद झाला.

police
crime
Police Inquiry
Crime Against Girl
Chhatrapati Sambhajinagar

