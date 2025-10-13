Chh. Sambhajinager Accident: भरधाव कंटेनरच्या धडकेत दोघांचा मृत्यू; सिल्लोड ते भोकरदन रस्त्यावरील पिंप्री फाट्यावरील घटना

सिल्लोड : सिमेंट वाहतूक करणारा कंटेनर आणि मालवाहतूक करणाऱ्या छोटा हत्ती वाहनाची धडक होऊन दोघे जागीच ठार, तर एक गंभीर जखमी झाला. ही घटना सिल्लोड ते भोकरदन रस्त्यावरील पिंप्री फाट्यालगत शनिवारी (ता. ११) रात्री अकराच्या सुमारास घडली. मृतांमध्ये सिल्लोड शहरातील दोन तरुण व्यावसायिकांचा समावेश आहे..शहरातील तरुण व्यावसायिक योगेश सोनवणे यांच्याकडे पतंजलीच्या विविध साहित्याची एजन्सी होती. साहित्याच्या विक्रीसाठी ते छोटा हत्ती वाहनातून (एमएच २० ईएल ५३५०) सिल्लोड येथून भोकरदनकडे जात होते..रात्री अकराला सिल्लोड शहराजवळील पिंप्री फाट्यालगत समोरून भरधाव येणाऱ्या सिमेंटची वाहतूक करणाऱ्या कंटेनरने (एमएच १७ बीवाय ०००४) जोराची धडक दिली. यात योगेश सोनवणे (वय २८, रा. जळगाव सपकाळ, ता. भोकरदन) आणि विवेक जेठे (वय २८, रा. टाकळी म्हसला, ता. सिल्लोड) यांचा जागीच मृत्यू झाला. त्यांच्यासोबत असलेला पवन गायकवाड (वय २६, रा. सराटी, ता. सिल्लोड) हा गंभीर जखमी झाला..कंटेनर चालकाचा शोध सुरूअपघातानंतर परिसरातल्या नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेऊन मदत केली. यामध्ये समाधान सिरसाठ, कृष्णा सिरसाठ, श्रीरंग गाडेकर यांचा समावेश होता. सिल्लोड ग्रामीण पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक रवींद्र ठाकरे, कर्मचारी दीपक इंगळे, पंडित फुले, दीपक पाटील यांनी मृत तसेच गंभीर जखमी यांना सिल्लोड येथील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केले..Accident: गाडी चालवताना प्रेयसीसोबत फोनवर बोलत होता, तेवढ्यातच नियंत्रण सुटल्याने ६ चिरडले अन्...; घटनेनं खळबळ.सध्या पवनवर छत्रपती संभाजीनगर येथील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. अपघातानंतर कंटेनर चालक घटनास्थळावरून पसार झाला. याप्रकरणी सिल्लोड ग्रामीण पोलिसांत रविवारी गुन्हा नोंद झाला. तपास कर्मचारी दीपक इंगळे करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.