छत्रपती संभाजीनगर

Chh. Sambhajinager Accident: भरधाव कंटेनरच्या धडकेत दोघांचा मृत्यू; सिल्लोड ते भोकरदन रस्त्यावरील पिंप्री फाट्यावरील घटना

Accident News: सिमेंट वाहतूक करणारा कंटेनर आणि मालवाहतूक करणाऱ्या छोटा हत्ती वाहनाची धडक होऊन दोघे जागीच ठार, तर एक गंभीर जखमी झाला. ही घटना सिल्लोड ते भोकरदन रस्त्यावरील पिंप्री फाट्यालगत रात्री अकराच्या सुमारास घडली.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
सिल्लोड : सिमेंट वाहतूक करणारा कंटेनर आणि मालवाहतूक करणाऱ्या छोटा हत्ती वाहनाची धडक होऊन दोघे जागीच ठार, तर एक गंभीर जखमी झाला. ही घटना सिल्लोड ते भोकरदन रस्त्यावरील पिंप्री फाट्यालगत शनिवारी (ता. ११) रात्री अकराच्या सुमारास घडली. मृतांमध्ये सिल्लोड शहरातील दोन तरुण व्यावसायिकांचा समावेश आहे.

police
Vehicle
accident
Youth
road accident
police investigation
Chhatrapati Sambhajinagar

