Sillod Election: ‘स्थानिक’साठी अधिकाऱ्यांवर ‘अविश्वास’; सिल्लोडमध्ये निवडणुकीची सूत्रे बाहेरच्या अधिकाऱ्यांकडे

सिल्लोड : जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी विभागीय आयुक्तांनी निवडणूक निर्णय अधिकारी व सहायक निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या केल्या आहेत..विशेष म्हणजे, सिल्लोडमध्ये पूर्वानुभव पाहता निवडणुकीच्या महत्त्वाच्या कामातून स्थानिक अधिकाऱ्यांना जाणीवपूर्वक 'दूर' ठेवल्याचे दिसत आहे. याबाबत अधिकाऱ्यांच्या 'कार्यक्षमते'ची चर्चा तालुक्यात रंगली आहे..मराठवाड्यातील सर्व उपविभागीय अधिकारी हे स्थानिक ठिकाणी निवडणूक निर्णय अधिकारी तर तहसीलदार हे सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी असणार आहेत. याला सिल्लोड तालुका मात्र अपवाद ठरला आहे. या ठिकाणी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीचा कारभार मात्र छत्रपती संभाजीनगर येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकारी पाहणार आहेत. छत्रपती संभाजीनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील भूसंपादन विभागाचे उपजिल्हाधिकारी एकनाथ बंगाळे निवडणूक निर्णय अधिकारी तर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महसूलच्या तहसीलदार पल्लवी लिगदे यांची सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे..दोन वर्षांपासून 'उंटावरून' कारभारनिवडणुकीच्या महत्त्वाच्या कामातून स्थानिक अधिकाऱ्यांना बाजूला ठेवल्यामुळे याची जोरदार चर्चा तालुक्यात रंगली आहे. सिल्लोडच्या महसूल कार्यालयाचा कारभार कायम चर्चेत राहत असून, येथे येण्यासाठी अधिकारी तयारच होत नसल्याने, मागील दोन वर्षांपासून येथील महसूलचा कारभार म्हणजे उंटावरून शेळ्या हाकण्यासारखा सुरू आहे..विधानसभेचा 'तो' प्रकारही कारणीभूतमागील वर्षी पार पडलेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत मतमोजणीच्या वेळी शेवटच्या टप्प्यात काही काळ मतमोजणी थांबविण्यात आली होती. यावेळी निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी लतिफ पठाण यांच्या कार्यपद्धतीवर अनेक शंका उपस्थित झाल्या होत्या. त्यानंतर आता होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीपासून त्यांना दूर ठेवण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले..Gadchiroli News: वाळू माफियांचा वाढता हैदोस थांबवण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची मोठी पावले.उपविभागीय अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी सुरूसिल्लोड उपविभागाचे उपविभागीय अधिकारी लतिफ पठाण यांची विभागीय चौकशी सुरू असल्याने याचा अडसर त्यांना ठरला असल्याची चर्चा सुरू आहे. सेनगाव येथील पोलिस स्थानकात गुन्हा दाखल असल्याने, विभागीय चौकशीची प्रक्रिया पूर्ण होऊन प्रकरण निर्णयासाठी राखीव ठेवण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. तर तहसीलदार सतीश सोनी यांची देखील एका भूसंपादन प्रक्रियेत चौकशी सुरू असल्याची खात्रीलायक माहिती आहे. याचा फटका तर या दोन अधिकाऱ्यांना बसला नसेल ना, यामुळे निवडणूक प्रक्रियेपासून त्यांना दूर ठेवल्याची चर्चा महसूलच्या वर्तुळातून ऐकावयास मिळत आहे..