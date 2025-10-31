छत्रपती संभाजीनगर

Sillod Election: ‘स्थानिक’साठी अधिकाऱ्यांवर ‘अविश्वास’; सिल्लोडमध्ये निवडणुकीची सूत्रे बाहेरच्या अधिकाऱ्यांकडे

Local Governance: सिल्लोडमध्ये जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत स्थानिक अधिकाऱ्यांऐवजी बाहेरच्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. पूर्वानुभव आणि चौकशांच्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक प्रशासनावरील अविश्वासाचा सूर स्पष्ट दिसतो.
Sillod Election

Sillod Election

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सिल्लोड : जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी विभागीय आयुक्तांनी निवडणूक निर्णय अधिकारी व सहायक निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या केल्या आहेत.

Loading content, please wait...
election
Voter
panchayat samiti
Zilla Parishad Election
Chhatrapati Sambhajinagar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com