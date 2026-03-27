Chhatrapati Sambhajinagar: वाहनधारकांची पेट्रोल पंपांवर झुंबड; ‘नो स्टॉक’चे बोर्ड; शेतीकामे, विवाह सोहळ्यांसह वाहतुकीला मोठा फटका

सिल्लोड: जिल्ह्यात पेट्रोल आणि डिझेलचा तुटवडा निर्माण होणार असल्याच्या अफवेने गुरुवारी (ता.२६) वाहनधारकांनी सर्वच पेट्रोल पंपांवर मोठी गर्दी केली. समाजमाध्यमांवर पसरलेल्या या अफवेमुळे दुचाकी, चारचाकी वाहनांसह नागरिकांनी थेट कॅन आणि बाटल्या घेऊन रांगा लावल्या. अचानक झालेल्या या गर्दीमुळे अनेक पंपांवरील इंधनाचा साठा संपून 'नो स्टॉक'चे बोर्ड लागले. परिणामी, ऐन हंगामातील शेतीकामे, विवाह सोहळे आणि सर्वसामान्यांच्या प्रवासाला मोठा फटका बसला असून, काही ठिकाणी रस्त्यांवर वाहतूक कोंडीची परिस्थिती निर्माण झाली होती..फुलंब्रीत वाहतूक कोंडीशहरासह परिसरातील पंपांवर सकाळपासूनच वाहनांच्या रांगा लागल्याने मुख्य रस्त्यांवर वाहतूक कोंडी झाली. काही पंपांवर सकाळी डिझेल विक्री तात्पुरती बंद झाल्याने ट्रॅक्टर आणि मालवाहू वाहनचालकांची मोठी अडचण झाली. मात्र, सायंकाळी डिझेलचा पुरवठा पुन्हा सुरू झाल्यानंतर वाहनधारकांना काहीसा दिलासा मिळाला..Chhatrapati Sambhajinagar: पेट्रोलसाठी भर उन्हात वाहनधारकांना चटके!; रांगा लावूनही दीड ते दोन तास प्रतीक्षा करण्याची वेळ; बहुतांश पंप ड्राय, मोजकेच सुरू.अफवांवर विश्वास ठेवू नकापेट्रोल टंचाईबाबत प्रशासनाकडून कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही. केवळ सोशल मीडियावरील चर्चेमुळे भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. प्रशासनाने परिस्थितीवर लक्ष ठेवले असून, नागरिकांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता संयम बाळगावा, असे आवाहन पंपचालक व प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे..सिल्लोडमध्ये मळणीची कामे खोळंबली येथे इंधन मिळवण्यासाठी नागरिकांनी वाहनांसह कॅनच्या रांगा लावल्याचे चित्र होते. सध्या शिवारात मळणी आणि मशागतीची कामे वेगात सुरू आहेत. मात्र, डिझेलच्या कृत्रिम तुटवड्यामुळे ट्रॅक्टर आणि यंत्रसामुग्रीची कामे ठप्प झाली. पुढील काही दिवस पावसाचा अंदाज असल्याने शेतकरी धास्तावले असून, वाढीव दराने मळणी करावी लागत असल्याने त्यांच्या अडचणीत भर पडली आहे..कायगावात वऱ्हाडींचे वाहन थांबले जागेवरच!परिसरात इंधन टंचाईचा फटका विवाह सोहळ्यांनाही बसला. एका लग्नासाठी आलेल्या वऱ्हाडी मंडळींच्या क्रूझर जीपचे डिझेल संपल्याने वाहन जागीच थांबले. अखेर वरपित्याला नातेवाईकांच्या दुचाकीवरून वऱ्हाडींना घरी पोहचवावे लागले. दरम्यान, टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर काही ठिकाणी दुचाकींसाठी २०० रुपये आणि कारसाठी २ हजार रुपयांचे 'रेशनिंग' सुरू करण्यात आले आहे. इंधनाअभावी लोकांनी विनाकारण फिरणे टाळल्याने रस्त्यांवरील वर्दळही मंदावली आहे..जळगाव महामार्गावर पंपछत्रपती संभाजीनगर-जळगाव महामार्गावरील माणिकनगर परिसरातील काळे आणि खेतेश्वर पेट्रोल पंपांवर साठा संपल्याने 'नो स्टॉक'चे बोर्ड लावून प्रवेशद्वारावर दोऱ्या बांधण्यात आल्या. मनमाड येथून इंधनाचा पुरवठा एक दिवसाआड होत असल्याने दोन्ही पंपांचे टँकर दोन दिवसांपासून मनमाड येथेच अडकून आहेत. चिंचखेडा आणि केऱ्हाळा फाट्यावरील जिवरग पंपावरही दुपारनंतर साठा संपला. यामुळे रोजंदारीवरील कामगार व वाहनचालकांची मोठी गैरसोय झाली.