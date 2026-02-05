छत्रपती संभाजीनगर

Sambhajinagar Mayor Election : ‘राष्ट्रवादी’चा एकमेव नगरसेवक, पण घेतला महापौरासाठी अर्ज

Sambhajinagar Municipal Election : सत्तेचा दावेदार असलेला भाजप पक्षाचा महापौरपदाचा उमेदवार ठरत नसल्याने पहिल्या दिवशी भाजपचा एकही नगरसेवक फिरकला नाही.
छत्रपती संभाजीनगर - महापौर-उपमहापौरपदाच्या निवडणुकीसाठी बुधवारपासून (ता. चार) अर्जाचे वितरण सुरू झाले. सत्तेचा दावेदार असलेला भाजप पक्षाचा महापौरपदाचा उमेदवार ठरत नसल्याने पहिल्या दिवशी भाजपचा एकही नगरसेवक फिरकला नाही.

