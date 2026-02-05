Sambhajinagar Mayor Election : ‘राष्ट्रवादी’चा एकमेव नगरसेवक, पण घेतला महापौरासाठी अर्ज

छत्रपती संभाजीनगर - महापौर-उपमहापौरपदाच्या निवडणुकीसाठी बुधवारपासून (ता. चार) अर्जाचे वितरण सुरू झाले. सत्तेचा दावेदार असलेला भाजप पक्षाचा महापौरपदाचा उमेदवार ठरत नसल्याने पहिल्या दिवशी भाजपचा एकही नगरसेवक फिरकला नाही..पण महापालिका निवडणुकीत एकमेव नगरसेवक निवडून आलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे एकमेव नगरसेवक सतिंदरसिंग (नवीनसिंग) ओबेरॉय यांनी महापौर, उपमहापौर या दोन्हीही पदांसाठी उमेदवारी अर्ज (नामनिर्देशन पत्र) घेतले..भाजपने तब्बल ५७ जागा पटकावल्या. दरम्यान राज्य शासनाने महापौरपदासाठी आरक्षण सोडत काढली. त्यात छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेचे महापौरपद सर्वसाधारण निघाले. त्यामुळे महापौरपदासाठी स्पर्धा निर्माण झाली आहे. भाजपने चार नावे अंतिम केले असले तरी त्यातून कोणाला पसंती मिळेल हे गुलदस्त्यात आहे..दरम्यान प्रशासनाने महापौर, उपमहापौर पदाची निवडणूक जाहीर केली असून, १० फेब्रुवारीला त्यासाठी विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. निवडणुकीसाठी नामनिर्देशन पत्र (उमेदवारी अर्ज) वितरणास महापालिका प्रशासनाने बुधवारपासून सुरुवात केली..शुक्रवारी दुपारी तीन वाजेपर्यंत नामनिर्देशन पत्रांचे वितरण होणार असून, या दिवशी सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत पालिकेच्या सचिव कार्यालयात नामनिर्देशन पत्र सादर करता येणार आहेत. बुधवारी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे एकमेव निवडून आलेले नगरसेवक सतिंदरसिंग (नवीनसिंग) मनमोहनसिंग ओबेरॉय यांनी सचिव कार्यालयातून महापौर आणि उपमहापौरपदासाठी नामनिर्देशन पत्र घेतल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.