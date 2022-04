सहा एकर ऊसासह घराला आग, संसारोपयोगी साहित्य जळुन लाखो रुपयांचे नुकसान

By

महालगाव (जि.औरंगाबाद ) : महालगाव (ता.वैजापूर) येथे तोडणीस आलेल्या ऊसासह एका आदिवासी कुटुंबाच्या घराला आग लागून संसारोपयोगी साहित्य जळुन खाक झाले. यात लाखो रुपयांचे नुकसान झाले. ही घटना आज गुरुवारी (ता.सात) दुपारी दोनच्या सुमारास घडली. मात्र आगीचे कारण समजु शकले नाही. तलाठी यांनी घटनास्थळाला भेट देऊन पंचनामा केला व वैजापूर (Vaijapur) नगरपरिषदेच्या अग्निशामक दलाने आग आटोक्यात आणली. यामुळे शेजारी असलेल्या क्षेत्रातील पिकांचे नुकसान टळले व कुठली जीवितहानी झाली नाही. (Six Acre Sugarcane Burned In Mahalgaon Of Aurangabad)

यात वाल्मीक विठ्ठल जाधव यांचा एक एकर ऊस (Sugarcane), राजू लक्ष्मण झिंजुर्डे यांचा पाच एकर ऊसासह ठिबक सिंचन, पंडीत सोमनाथ माळी यांच्या राहत्या घराला आग लागुन पाच क्विंटल धान्य, टीव्ही, संसारोपयोगी साहीत्य जळुन खाक झाल्याने परिसरातून हळहळ व्यक्त होत आहे. यावेळी सुरुवातीला आग आटोक्यात आणण्यासाठी अंबादास जाधव, उपरपंच प्रकाश आल्हाट, राजु झिंजुर्डे, आकाश झिंजुर्डे, सिद्धार्थ जाधव, रभाजी आल्हाट, अशोक आल्हाट, दीपक जाधव यांनी शर्तीचे प्रयत्न केले. पोलिस पाटील सुधाकर शेळके, तलाठी एस. एस. धनवे, कोतवाल अब्दुल शेख यांनी घटनास्थळावर येऊन पंचनामा केला. (Aurangabad)