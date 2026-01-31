छत्रपती संभाजीनगर

Smart E-Bus : स्मार्ट ई-बसला पुन्हा ब्रेक; बस डेपोमधील चार्जिंग स्टेशनमुळे अडथळा

नव्या वर्षात शहरात ई-शहर बसचे आगमन होईल, असे सांगितले जात होते. पण, पुन्हा एकदा लागला ब्रेक
सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर - नव्या वर्षात शहरात ई-शहर बसचे आगमन होईल, असे सांगितले जात होते. पण, पुन्हा एकदा ब्रेक लागला आहे. जाधववाडी येथील बस डेपोत उभारण्यात येत असलेल्या चार्जिंग स्टेशनचे काम संथगतीने सुरू असल्याने, ई बसेसचा मुहूर्त लांबणीवर पडला.

