Smart E-Bus : स्मार्ट ई-बसला पुन्हा ब्रेक; बस डेपोमधील चार्जिंग स्टेशनमुळे अडथळा

छत्रपती संभाजीनगर - नव्या वर्षात शहरात ई-शहर बसचे आगमन होईल, असे सांगितले जात होते. पण, पुन्हा एकदा ब्रेक लागला आहे. जाधववाडी येथील बस डेपोत उभारण्यात येत असलेल्या चार्जिंग स्टेशनचे काम संथगतीने सुरू असल्याने, ई बसेसचा मुहूर्त लांबणीवर पडला. .स्मार्ट सिटी अंतर्गत १०० शहर बस खरेदी करण्यात आल्या होत्या. त्यासोबतच ३५ इलेक्ट्रिक वातानुकूलित बस भाडेतत्त्वावर घेण्याचा निर्णय झाला; तसेच पीएम ई-बससेवा योजनेअंतर्गत १०० इलेक्ट्रिक बस मंजूर झाल्या आहेत. सध्या सुरू असलेल्या १०० बसची सहा वर्षांमध्येच दुरवस्था झाली आहे. अनेक बस प्रवासादरम्यान बंद पडत आहेत. दरम्यान, बंद पडलेल्या बसला नवीन इंजिन लावून चालविले जात आहे..दरम्यान स्मार्ट सिटीने ३५ बससाठी ओलेक्ट्रा कंपनीसोबत करार करून दोन वर्षे होत आहेत. मात्र या बस वारंवार लांबणीवर पडत आहेत. यातील फक्त एक बस कंपनीने उपलब्ध करून दिलेली असून, या बसद्वारे प्रवासी सेवा दिली जात आहे.मात्र, उर्वरित ३४ बस चार्जिंग स्टेशनचे काम झालेले नसल्याने अद्याप दाखल झालेल्या नाहीत. नव्या वर्षात म्हणजेच जानेवारीत या बस दाखल होतील, असे सांगितले जात होते. पण, पुन्हा एकदा बसचे आगमन अनिश्चित आहे. पीएम योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या बस देखील कधी प्राप्त होणार, याची माहिती प्रशासनाकडे नाही..ई-बसला अनेक अडथळे३५ इलेक्ट्रिक वातानुकूलित बस भाडेतत्त्वावर घेण्याचा निर्णय३५ बससाठी ओलेक्ट्रा कंपनीसोबत करार३४ बस चार्जिंग स्टेशनचे काम अद्यापही अपूर्ण.जाधववाडी बस डेपो परिसरात ३५ बसच्या चार्जिंगसाठी स्वतंत्र शेड तयार करण्यात आले. त्याचे सिव्हिल वर्क पूर्ण झाले आहे. या ठिकाणी एका वेळी १४ बस चार्ज करता येतील. कंपनीच्या अडचणीमुळे बस मिळण्यास विलंब होत आहे.- संजय सुपेकर, व्यवस्थापक, स्मार्ट सिटी.