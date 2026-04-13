Snake Bite Death : आई-वडिलांचा एकुलता एक मुलगा हिरावला! नागाच्या दंशात दोन वर्षांच्या चिमुकल्याचा दुर्दैवी अंत, जिन्यात खेळताना दबा धरून बसलेला साप

चित्तेपिपंळगाव (छत्रपती संभाजीनगर) : कुंभेफळ येथे सर्पदंशाची हृदयद्रावक घटना रविवारी (ता. १२) रात्री सुमारे नऊ वाजता घडली. यात दोन वर्षांच्या चिमुकल्याचा दुर्दैवी मृत्यू (Snake Bite Death) झाला आहे. शंभू ज्ञानेश्वर दांडगे (वय २ वर्ष, रा. वरूड, ह.मु. कुंभेफळ, ता. छत्रपती संभाजीनगर) असे मृत मुलाचे नाव असून या घटनेमुळे परिसरात शोककळा पसरली आहे..सर्पमित्र मनोज गायकवाड यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शंभू हा घरातील जिन्यात खेळत असताना तेथे बसलेल्या कोब्रा जातीच्या सापावर त्याचा पाय पडला. यानंतर सापाने त्याच्या उजव्या पायाला दंश केला. दंश झाल्यानंतर शंभू मोठ्याने रडू लागला. त्याची आई धावत येऊन पाहते तोवर त्याच्या पायातून मोठ्या प्रमाणात रक्तस्राव होत होता..घटनास्थळी साप दिसताच शंभूच्या आईने हंबरडा फोडला. दरम्यान, शंभूची प्रकृती झपाट्याने खालावत असल्याचे पाहून कुटुंबीयांनी त्याला तातडीने करमाड येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल केले. तेथे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासणी केल्यानंतर त्याची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे स्पष्ट झाले. पुढील उपचारासाठी त्याला तात्काळ छत्रपती संभाजीनगर येथे हलविण्याचा सल्ला देण्यात आला. मात्र, शहरात पोहोचण्यापूर्वीच वाटेत त्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला..शंभू हा आई-वडिलांचा एकुलता एक मुलगा असून त्याला एक बहीण आहे. त्यामुळे या घटनेमुळे दांडगे कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. चिमुकल्याच्या अकाली निधनामुळे संपूर्ण गावात हळहळ व्यक्त होत असून नागरिकांनी कुटुंबीयांची भेट घेऊन सांत्वन केले..दरम्यान, ज्या कोब्रा नागाने शंभूला दंश केला होता, तो साप सर्पमित्र मनोज गायकवाड यांनी घटनास्थळी असलेल्या पाण्याच्या टाकीतून पकडून सुरक्षितरीत्या बाहेर काढला. त्यानंतर त्या सापाला जंगलातील आदिवासी भागात सोडण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली..उन्हाळ्यात सर्पदंश टाळण्यासाठी विशेष काळजीउन्हाळ्यात ग्रामीण भागात सर्पदंशाच्या घटना वाढत असल्याने नागरिकांनी सतर्क राहण्याचे आवाहन सर्पमित्र मनोज गायकवाड यांनी केले आहे. या काळात साप थंड ठिकाणांचा शोध घेतात. शेतातील मका, गवत, झाडांची सावली, गाईचे गोठे अशा ठिकाणी त्यांचा वावर वाढतो. तसेच घराच्या परिसरात थंड वातावरण असल्याने साप नकळत घरातही येतात. यासाठी घर परिसर स्वच्छ ठेवणे, उंदीर व बेडूक यांचा वावर रोखणे, घराभोवती अडचण न ठेवणे, रात्री झोपण्यापूर्वी दरवाजाखालील फटी बंद करणे, शक्यतो जमिनीवर झोपणे टाळणे आणि साप आढळल्यास त्वरित सर्पमित्रांना कळविणे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.