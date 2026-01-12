Eknath Shinde : लाडक्या बहिणींची पाण्याची चिंता मिटवू

छत्रपती संभाजीनगर - ‘सिडकोचे फ्री होल्ड करू, त्या खात्याचा मीच मंत्री आहे. गुंठेवारीत ‘पीआर’ कार्ड देऊन ५० टक्क्यांची सवलत सुरूच ठेवू. छत्रपती संभाजीनगरची पाण्याची टंचाई कायमची सुटेल. येत्या दोन महिन्यांत पाणी मिळेल. या उन्हाळ्यात लाडक्या बहिणींना पाण्याची चिंता भासणार नाही. हा माझा शब्द आहे,’ असे आश्वासन शिवसेना पक्षाचे प्रमुख आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले..महापालिकेच्या शिवसेना उमेदवारांच्या प्रचारार्थ आयोजित सभेत शिंदे बोलत होते. यावेळी त्यांच्या हस्ते वचननाम्याचे प्रकाशन करण्यात आले. आपल्या ३३ मिनिटांच्या भाषणात शिंदे यांनी लाडक्या बहिणींवर बोलण्यात सर्वाधिक वेळ दिला..शिंदे म्हणाले, ‘लाडक्या बहिणींचा जोश पाहून छत्रपती संभाजीनगरमधे शिवसेनेचा महापौर होईल याची खात्री पटली. हे शहर माननीय बाळासाहेबांचा जीव की प्राण होता. इथल्या जनतेने देखील बाळासाहेबांवर प्रेम केले. छत्रपती संभाजीनगर नाव मिळाल्यानंतर पहिल्यांदाच निवडणूक होत आहे. या नामांतराला ज्यांनी विरोध केला त्या रशीद मामूला शिवसेना ठाकरे पक्षाने तिकीट दिले..त्या ‘उठाबशा’वाल्यांना मुंबई सोडवत नाही. त्यामुळे त्यांनी इथल्या कार्यकर्त्यांना वाऱ्यावर सोडले. हिंदुत्वाचे मारेकरी या संभाजीनगरात हातपाय पसरवतात हे आपल्यासाठी धोक्याची घटना आहे. अशा परिस्थितीत बाळासाहेबांचे विचार जपणाऱ्या शिवसेनेला मत देणार की, रशीद मामूला उमेदवारी देणाऱ्या मत देणार?’’.‘पतंग कट गयी..’छत्रपती संभाजीनगरमध्ये शिवसेनेसमोर ‘एमआयएम’ या पक्षाचे आव्हान आहे. या पक्षाचे निवडणूक चिन्ह ‘पतंग’ आहे. एकनाथ शिंदे यांचे भाषण सुरू असतानाच सभेच्या मैदानात कटलेला पतंग येऊन पडला. ते पहात शिंदे यांनी लगेचच ‘पतंग कट गयी है’ असे म्हणत शिवसेनेला साथ देण्याचे आवाहन केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.