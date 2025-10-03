छत्रपती संभाजीनगर

Crime News: पित्याचा खून करणाऱ्या दोन भावांना जन्मठेप; वडगाव कोल्हाटी येथील प्रकरण, शेतीच्या वाटणीवरून चाकूने वार

Life Imprisonment: सत्र न्यायाधीश एस.एस. गोरवाडे यांनी खटल्याच्या सुनावणीनंतर पोपट आणि प्रकाश वाहूळ यांना जन्मठेप आणि प्रत्येकी २५ हजारांचा दंड ठोठावला. न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान ११ साक्षीदारांची साक्ष नोंदवली गेली, ज्यामध्ये चार प्रत्यक्षदर्शीही होते.
छत्रपती संभाजीनगर : ‘लग्न करून देत नाही, शेतीची वाटणी करत नाही’ असे म्हणत दोन मुलांनी स्वत:च्या जन्मदात्याचा चाकूने वार करून खून केला. या प्रकरणात आरोपींना जन्मठेप आणि प्रत्येकी २५ हजार रुपये दंडाची शिक्षा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस.एस. गोरवाडे यांनी बुधवारी (ता. एक) ठोठावली.

