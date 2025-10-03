Crime News: पित्याचा खून करणाऱ्या दोन भावांना जन्मठेप; वडगाव कोल्हाटी येथील प्रकरण, शेतीच्या वाटणीवरून चाकूने वार

छत्रपती संभाजीनगर : ‘लग्न करून देत नाही, शेतीची वाटणी करत नाही’ असे म्हणत दोन मुलांनी स्वत:च्या जन्मदात्याचा चाकूने वार करून खून केला. या प्रकरणात आरोपींना जन्मठेप आणि प्रत्येकी २५ हजार रुपये दंडाची शिक्षा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस.एस. गोरवाडे यांनी बुधवारी (ता. एक) ठोठावली..प्रकाश संपत वाहूळ (वय २६) आणि सचिन ऊर्फ पोपट संपत वाहूळ (दोघे रा. वडगाव कोल्हाटी) अशी आरोपी मुलांची नावे आहेत. सपंत लक्ष्मण वाहूळ (४८, रा. वडगाव कोल्हाटी) असे मृताचे नाव आहे..संपत हे पत्नी शांताबाई आणि मुले सचिन ऊर्फ पोपट आणि प्रकाश यांच्यासह शेती करून उपजीविका चालवत होते. ८ मे २०२४ ला रात्री लहान मुलगा प्रकाश कामावरून आला. त्याने वडिलांना शिवीगाळ करत लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली..त्याचवेळी मोठा मुलगा पोपट हादेखील घरी आला. त्यानेही वडिलांना बेदम मारहाण केली. जीव वाचवण्यासाठी संपत बाहेर पळाले असता, प्रकाशने त्यांना घट्ट पकडले आणि पोपटने चाकूने पोटावर वार केले. यात गंभीर जखमी झालेल्या संपत यांचा घाटी रुग्णालयात २३ मे २०२४ ला मृत्यू झाला. या प्रकरणात एमआयडीसी वाळूज पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद झाला होता..Life Imprisonment: वसतिगृह अधिक्षकाच्या खून प्रकरणातील दोघांना सक्तमजुरीसह जन्मठेप; हातउसने पैसे मागितल्याने झाला होता खून.प्रकरणात तत्कालीन उपनिरीक्षक प्रवीण पाथरकर यांनी न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले. खटल्याच्या सुनावणीवेळी सहायक लोकाभियोक्ता राजू पहाडिया यांनी ११ जणांच्या साक्ष नोंदवल्या. त्यातील चार प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार फितुर झाले. सुनावणीअंती न्यायालयाने आरोपींना दोषी ठरवून जन्मठेप आणि प्रत्येकी २५ हजारांच्या दंडाची शिक्षा ठोठावली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.