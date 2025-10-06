छत्रपती संभाजीनगर

Crop Damage: पाटाच्या पाण्यामुळे उभ्या पिकात पाणी; शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान!

Agriculture News: निल्लोड परिसरातील शेतकऱ्यांची उभी पिके पाटाच्या पाण्यामुळे पाण्याखाली गेल्याने ती कुजण्याच्या स्थितीत आली आहेत. पाटाचे खोदकाम योग्य रित्या न करता अधुरे काम सोडल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतात पाटाचे पाणी शिरले असून त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर शेतीचे नुकसान झाले आहे.
Crop Damage

Crop Damage

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

महेश रोडे

निल्लोड : निल्लोड परिसरातील शेतकऱ्यांची उभी पिके पाटाच्या पाण्यामुळे पाण्याखाली गेल्याने ती कुजण्याच्या स्थितीत आली आहेत. पाटाचे खोदकाम योग्य रित्या न करता अधुरे काम सोडल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतात पाटाचे पाणी शिरले असून त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर शेतीचे नुकसान झाले आहे.

Loading content, please wait...
rain
water
Farmer
Crop Damage
Chhatrapati Sambhajinagar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com