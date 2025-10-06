Crop Damage: पाटाच्या पाण्यामुळे उभ्या पिकात पाणी; शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान!

महेश रोडेनिल्लोड :\u000bनिल्लोड परिसरातील शेतकऱ्यांची उभी पिके पाटाच्या पाण्यामुळे पाण्याखाली गेल्याने ती कुजण्याच्या स्थितीत आली आहेत. पाटाचे खोदकाम योग्य रित्या न करता अधुरे काम सोडल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतात पाटाचे पाणी शिरले असून त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर शेतीचे नुकसान झाले आहे..चालू हंगामात घेतलेली मका, कपाशी, सोयाबीन, तूर अशी सर्वच पिके पाण्याखाली गेली आहेत. आधीच निसर्गाचा कोप झेललेल्या शेतकऱ्यांना प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे पुन्हा एकदा फटका बसला आहे..परिसरातील सुमारे ५० ते ६० एकर जमीन पाण्याखाली गेली असून, कपाशी, उडीद, तूर, मूग, भुईमूग यांसारखी पिके पूर्णपणे जमीनदोस्त झाली आहेत.जास्त पाण्यामुळे उभे पिक कुजले असून काही ठिकाणी उडीद व मुगाच्या पिकांना अंकुर फुटले आहेत. त्यामुळे हातात आलेले पीक हातातून निसटण्याच्या मार्गावर आहे. शेतामधून जाण्या-येण्यासाठी असलेल्या रस्त्यांवरही पाणी साचले असून वाहतुकीस अडथळा निर्माण झाला आहे..शेतकऱ्यांनी तात्काळ पंचनामे करून नुकसानभरपाई द्यावी, तसेच साचलेल्या पाण्याची योग्य विल्हेवाट लावावी अशी मागणी केली आहे. पाटाचे अधुरे काम पूर्ण करून जमिनीचा मोबदला त्वरित द्यावा, अन्यथा लघु पाटबंधारे विभागाच्या कार्यालयासमोर उपोषण करण्याचा इशारा धनराज शेवाळे, यांनी दिला आहे..Agriculture News : सौर प्रकल्पामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान; पाण्याचे व्यवस्थापन न केल्याने संताप.“शासनाने आम्हाला आर्थिक मदत करावी”“आमची जमीन अधिग्रहित करण्यात आली, मात्र अद्याप मोबदला मिळालेला नाही. उलट या पाटाच्या पाण्यामुळे आमच्या पिकांचे नुकसान झाले असून लाखो रुपयांचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे शासनाने आम्हाला तात्काळ मदत द्यावी.”\u000b — धनराज शेवाळे, शेतकरी निल्लोड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.