Fraud News: शेअर बाजारातील नफ्याचे आमिष महागात! ;एचपीसीएल कंपनीतील एकाची तब्बल ४८ लाखांची फसवणूक,

छत्रपती संभाजीनगर,: शेअर बाजारातून भरघोस नफ्यासह नामांकित कंपनीचा आयपीओ तब्बल २२ टक्के सवलतीत मिळवून देण्याचे आमिष एकाला चांगलेच महागात पडले. त्याची तब्बल ४८ लाख १५ हजार ९९७ रुपयांची फसवणूक झाली. हा प्रकार मुकुंदवाडी भागात घडला असून याप्रकरणी रिया कपूर नावाच्या महिलेसह तिच्या साथीदारांविरुद्ध मुकुंदवाडी ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला..अवनीश कुमार (वय ३७, रा. मुकुंदवाडी, मूळ रा. वाराणसी, उत्तर प्रदेश) यांनी तक्रार दिली. त्यानुसार, एक वर्षापासून ते शहरात वास्तव्याला आहेत. ते एचपीसीएल कंपनीत नोकरी करतात. ऑगस्ट २०२६ च्या अखेरीस कुमार यांच्याशी व्हॉट्सॲपवर एका अनोळखी क्रमांकावरून रिया कपूर या महिलेने कॉल केला. ‘‘मी अपस्टॉक्स डीएमए अकाउंट्स हाताळणारी अधिकृत प्रतिनिधी असून या खात्याद्वारे शेअर बाजारात मोठी कमाई करता येते’’., असे तिने सांगितले. ३१ ऑगस्टला त्यांना व्हॉट्सॲपवर अर्ज पाठवित त्यांचे नाव, मोबाइल नंबर, जन्मतारीख, पत्ता आणि ई-मेल आयडी घेतला. तुमचे डीएमए खाते मंजूर झाल्याचे सांगत एक ॲप्लिकेशन डाऊनलोड करायला लावले. नंतर भामट्यांनी डीएमए खात्यामध्ये सामान्य बँक खात्यातून थेट पैसे जमा करता येत नाहीत, त्यासाठी सेबी मान्यताप्राप्त खात्यांमध्येच निधी हस्तांतरित करावा लागतो, असे सांगितले. पुढे ५ दिवसांत तब्बल ३९ लाख रुपये कुमार यांनी बँक खात्यांत आरटीजीएस व ट्रान्सफर केले. काही दिवासांनी कुमार यांनी ६ लाख रुपये काढण्याचा प्रयत्न केला असता आयपीओ अर्जामुळे तुमची रक्कम ब्लॉक झाली. .शेअर्सचे लिस्टिंग झाल्यावर सर्व रक्कम काढता येत असल्याचे सांगत विथड्रॉल नाकारले. तपास पोलिस निरीक्षक विवेक सोनवणे करत आहेत. प्रारंभी कुमार यांनी खात्री करण्यासाठी २३ सप्टेंबर ला ५८ हजार रुपये बँक खात्यात काढण्याची विनंती केली. ही रक्कम तत्काळ त्यांच्या खात्यात जमा झाली. त्यानंतर २४ सप्टेंबरला त्यांनी ४ लाख ९८ हजार रुपये काढले असता, तेही त्यांच्या बँकेत जमा झाले. मात्र, अवघ्या १० मिनिटांतच त्यांच्या खात्यावर अचानक आणखी ५ लाख आले. आरोपींनी संपर्क करून चुकीने दुसऱ्या व्यक्तीची रक्कम आल्याचे सांगितले. पैसे परत करण्याचीही विनंती केली. कुमार यांनी ते परत केले.....अन् प्रकरण गेले पोलिसांकडेपैसे मिळत नसल्याने ७ ऑक्टोबरला अवनीश यांना धक्का बसला. पैसे परत मिळण्याऐवजी त्यांच्या स्वतःच्या मूळ बँक खात्यावर तब्बल ९ लाख १५ हजार ९९७ रुपयांची रक्कम लीन लावण्यात आल्याचे बँकेकडून समजले. अशा रीतीने स्वतः भरलेले ३९ लाख आणि खात्यावर ब्लॉक झालेले ९ लाख १५ हजार ९९७ रुपये मिळून एकूण ४८ लाख १५ हजार ९९७ रुपयांची फसवणूक झाल्याचे लक्षात आले. त्यांनी पोर्टलवर ऑनलाइन तक्रार दाखल केली. नंतर प्रकरण मुकुंदवाडी पोलिस ठाण्याकडे गेले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.