Chhatrapati Sambhajinagar: गंगापूर तालुक्यात वादळी पावसाचा कहर; झाडे, खांब कोसळले, घरांचे नुकसान; वीज कोसळून बैल व दोन गायी दगावल्या; शेतकऱ्यावर मोठा आर्थिक आघात

गंगापूर: शहरासह संपूर्ण तालुक्यात रविवारी (ता. ३१) सायंकाळी वादळी वाऱ्यासह हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाने हजेरी लावली. यात वादळी वाऱ्यामुळे मोठे नुकसान झाले. सायंकाळी साडेसहा ते पावणेसातदरम्यान संपूर्ण तालुक्यात अर्धा ते पाऊण तास वादळी वाऱ्याने हाहाकार उडविला. .झाडे, विजेचे खांब कोसळले, तर घरावरचे पत्रे उडून गेले. गंगथडी भागात बगडी, जामगाव, नवापूर येथे गारांचा पाऊस झाला. तसेच कायगाव, भेंडाळा, अमळनेर, लखमापूर या भागांतही पावसाने चांगली हजेरी लावली. त्यामुळे शहरासह संपूर्ण तालुक्यात वीजपुरवठा खंडित झाला होता..दरम्यान, शिल्लेगाव जिल्हा परिषद गटातही वादळी वाऱ्याने व पावसाने मोठे नुकसान झाले. विजेचे खांब व तारा तुटल्याने शॉर्टसर्किट होऊन वजनापूर येथील शेतकरी नामदेव मगर यांच्या घराजवळील ज्वारीच्या चाऱ्याच्या तीन हजार पेंढ्या जळाल्या. तसेच चाऱ्याशेजारी असलेल्या झोपडीतठेवलेले शेतीचे साहित्य, ठिबक सिंचनचे पाइपही जळून खाक झाले. दरम्यान, या भागातील अनेक घरांवरचे पत्रे उडाले, घराच्या भिंती पडल्या..Singapore Open Win: आधी सलग ४ वेळा अपयश, पण सिंगापूर ओपनमध्ये भारतीय वाघांची थेट पहिल्या स्थानावर मुसंडी!.वीज कोसळून बैल व दोन गायी दगावल्यामहालगाव: रविवारी (ता. ३१) सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास झालेल्या मॉन्सूनपूर्व पावासात वीज कोसळून येथील शेतकरी पुंजाराम रुंजाची आल्हाट यांचा एक बैल व दोन गायी दगावल्या. पशुधन दगावल्याने संबंधित शेतकऱ्याला मोठा आर्थिक फटका बसला असून पंचनामा करून शासनाकडून आर्थिक मदत देण्याची मागणी ग्रामस्थ व शेतकऱ्यांमधून होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.