Crime: टीसी घ्यायला आला, पण हातात होता चाकू... शिक्षकावर विद्यार्थ्याचा जीवघेणा हल्ला, भयंकर कारण समोर

छत्रपती संभाजीनगर : छत्रपती संभाजीनगर येथे शाळेत एका अल्पवयीन विद्यार्थ्याने आपल्या वर्गशिक्षकावर थेट चाकूने हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. टीसी घेण्यासाठी शाळेत आलेल्या विद्यार्थ्याचे एका शिक्षकासोबत वाद झाला. मात्र या शाब्दिक वादाचे रूपांतर हिंसक वळणावर गेले. संतापून विद्यार्थ्याने चाकूने शिक्षकावर हल्ला केला. या घटनेने शाळेसह परिसरात एकच खळबळ पसरली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, छत्रपती संभाजीनगरमधील छावणी परिसरात ही घटना घडली आहे. २०२३ या वर्षांमध्ये आरोपी अल्पवयीन विद्यार्थी या शाळेत शिक्षण घेत होता. मात्र दुसरीकडे नोकरी लागल्यामुळे टीसी काढण्यासाठी तो शाळेत आला असताना ही घटना घडली. यामध्ये विद्यार्थी नववीत शिकत असताना विशाल धूशिंग हे त्याचे वर्गशिक्षक होते. मात्र यावेळी तो परीक्षेत नापास झाला होता. याच अपयशाचा सूड घेण्यासाठी विद्यार्थ्याने हे खळबळजनक कृत्य केल्याचे समोर आले..Mumbai News: चेंबूरमध्ये शाळेच्या व्हॅनवर झाड कोसळलं; 10 विद्यार्थी जखमी, एकाचा मृत्यू.दरम्यान, या हल्ल्यात शिक्षक जखमी झाले असून त्यांना तातडीने उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. सध्या जखमी शिक्षकावर उपचार सुरू असून या घटनेनंतर पोलिसांनी अल्पवयीन विद्यार्थ्याला ताब्यात घेतलं आहे. तसेच विद्यार्थ्याने हल्ल्यात वापरलेला चाकू जप्त करण्यात आला आहे. पोलिसांकडून या प्रकरणाचा अधिक तपास सुरू असल्याची माहिती आहे..नेमके काय घडले?छत्रपती संभाजीनगरमधील छावणी येथील इंग्रजी शाळेतील एक विद्यार्थी टीसी घेण्यासाठी मुख्याध्यापिकांच्या दालनात आला. यावेळी त्याची भेट माजी वर्गशिक्षक विशाल धूशिंग यांच्यासोबत झाली. २०२३मध्ये नववीत शिकत असताना तो परीक्षेत नापास झाला. त्या काळात शिक्षकांसोबत त्याचे वादही झाले होते. त्यानंतर आता पुन्हा टीसी घेण्यासाठी शाळेत आला असता विद्यार्थ्याची शिक्षकासोबत चर्चेदरम्यान वाद निर्माण झाला..Mumbai Crime: दुप्पट परताव्याचं आमिष, मुंबईत ₹100 कोटींचा घोटाळा; 500 हून अधिक गुंतवणूकदारांची फसवणूक.वाद होताच मुख्याध्यापिका आणि शिक्षक विद्यार्थ्याची समजूत काढण्याचा प्रयत्न करत होते. जवळपास अर्धा तास सुरू असलेल्या या वादानंतर विद्यार्थ्याच्या मनात साचलेला राग पुन्हा उफाळून आला. ज्यामध्ये वर्गशिक्षक दालनाबाहेर पडत असताना विद्यार्थ्याने टीसी घेण्यासाठी येताना ऑनलाइन मागवलेला चाकू काढत शिक्षकावर हल्ला केला. तसेच शिक्षकांना वाचवण्यासाठी धावलेल्या एका व्यक्तीलाही त्याने चाकूचा धाक दाखवत मागे हटवलं. तथापि या गोंधळात मुख्याध्यापिकांनी स्वतःचा बचाव केला. मात्र या एका घटनेने अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.