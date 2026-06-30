छत्रपती संभाजीनगर

Crime: टीसी घ्यायला आला, पण हातात होता चाकू... शिक्षकावर विद्यार्थ्याचा जीवघेणा हल्ला, भयंकर कारण समोर

Chh. Sambhajinagar Crime: छत्रपती संभाजीनगर येथे शाळेत अल्पवयीन विद्यार्थ्याने शिक्षकावर थेट चाकू हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. या प्रकरणी पोलिसांकडून अधिक तपास सुरू आहे.
Student knife attack on teacher

Student knife attack on teacher

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर : छत्रपती संभाजीनगर येथे शाळेत एका अल्पवयीन विद्यार्थ्याने आपल्या वर्गशिक्षकावर थेट चाकूने हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. टीसी घेण्यासाठी शाळेत आलेल्या विद्यार्थ्याचे एका शिक्षकासोबत वाद झाला. मात्र या शाब्दिक वादाचे रूपांतर हिंसक वळणावर गेले. संतापून विद्यार्थ्याने चाकूने शिक्षकावर हल्ला केला. या घटनेने शाळेसह परिसरात एकच खळबळ पसरली आहे.

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Chhatrapati Sambhajinagar