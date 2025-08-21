Medical Research: सबवास्टस पद्धतीने गुडघा प्रत्यारोपणाची यशस्वी शस्त्रक्रिया; डॉ. मारुती लिंगायत यांच्या नेतृत्वात संशोधन

छत्रपती संभाजीनगर : सबवास्टस पद्धतीने केलेल्या गुडघा प्रत्यारोपणाची शस्त्रक्रिया थोडीशी वेळखाऊ आणि कौशल्य पणाला लावणारी आहे. त्यातून रुग्णाची रिकव्हरी जलद गतीने होत असल्याचे संशोधनातून समोर आले..या पद्धतीत स्नायू न कापता केलेले गुडघा प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियेनंतर रुग्ण दोन दिवसांत फिजिओथेरपीची मदत न घेता चढ-उतार करण्यासह चालू शकतो, असे येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील अस्थिव्यंगोपचार विभागातील (घाटी) संशोधनातून समोर आले..शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. शिवाजी सुक्रे यांच्या मार्गदर्शनात अस्थिव्यंगोपचार विभागप्रमुख डॉ. मारोती लिंगायत यांच्यासह कनिष्ठ निवासी संशोधक डॉ. सौरभ दमकोंडवार यांनी हे संशोधन पूर्ण केले. नियमित होणाऱ्या गुडघा प्रत्यारोपणापेक्षा सबवास्टस ॲप्रोचने होणाऱ्या शस्त्रक्रियेला अधिक वेळ लागतो. परंतु, गुडघा उघडताना स्नायू न कापता ही शस्त्रक्रिया करण्यात येते. यात रुग्णांना या पद्धतीचा लाभ झाल्याचे समोर आले आहे..१०० रुग्णांवर अभ्यास गुडघा प्रत्यारोपणात रोबोटिक म्हटल्या जाणारी शस्त्रक्रिया ही साहाय्यभूत यंत्रणा असते. शस्त्रक्रिया हे अस्थिव्यंगोपचार तज्ज्ञच करतात. प्रत्यारोपण करताना गुडघा वाकवणाऱ्या स्नायूंना वाचवून शस्त्रक्रिया केल्यास प्रत्यारोपणानंतर त्यांचे लाँग टर्म फायदे होतात. हे डॉ. लिंगायत यांनी १०० रुग्णांवरील अभ्यासातून मत मांडले..हे होतात फायदे....फिजिओथेरपीची गरज भासत नाही.शस्त्रक्रियेनंतर कमी वेदना आणि सूज.कमी वेळ रुग्णालयात राहावे लागते.गुडघ्याचे वळण, पूर्वीसारख्या हालचाली शक्य..२० टक्के रुग्ण करताहेत गुडघा प्रत्यारोपणगुडघेदुखीच्या ॲडव्हान्स केसेसमध्ये १०० पैकी २० रुग्ण गुडघा प्रत्यारोपणाची शस्त्रक्रिया करून घेतात. सबवास्टस पद्धतीने स्नायू न कापता केलेले गुडघा प्रत्यारोपण हे रुग्णांना अधिक लाभदायक ठरते. पूर्वीप्रमाणे गुडघ्याच्या हालचाली शक्य होतात. दुसऱ्या-तिसऱ्या दिवशी पायऱ्यावर चढ-उतरता येते. मांडी मारून बसणे शक्य होते..BAMU University Results: निकालाच्या डेटाला उशीर, पाच महाविद्यालयांना दंड; विद्यापीठ परीक्षा मंडळाच्या बैठकीत निर्णय .संपूर्ण गुडघा बदलण्याच्या इतर तंत्रांशी सबवास्टस पद्धतीची तुलना करणाऱ्या संशोधनात सकारात्मक निष्कर्ष समोर आले. ही शस्त्रक्रिया कौशल्याचा कस लावणारी असली तरी यातून रुग्णांना लाँग टर्म चांगले फायदे असून जलद रिकव्हरी शक्य आहे.-डॉ. एम.बी. लिंगायत, प्राध्यापक, विभागप्रमुख, अस्थिव्यंगोपचार विभाग, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, छत्रपती संभाजीनगर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.