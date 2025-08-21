छत्रपती संभाजीनगर

Medical Research: सबवास्टस पद्धतीने गुडघा प्रत्यारोपणाची यशस्वी शस्त्रक्रिया; डॉ. मारुती लिंगायत यांच्या नेतृत्वात संशोधन

Subvastus knee replacement: सबवास्टस पद्धतीने केलेल्या गुडघा प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियेत स्नायू न कापता ऑपरेशन केले जाते. या पद्धतीत रुग्णांची रिकव्हरी जलद गतीने होत असल्याचे घाटी रुग्णालयाच्या संशोधनातून निष्पन्न झाले आहे.
Medical Research
Medical Researchsakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर : सबवास्टस पद्धतीने केलेल्या गुडघा प्रत्यारोपणाची शस्त्रक्रिया थोडीशी वेळखाऊ आणि कौशल्य पणाला लावणारी आहे. त्यातून रुग्णाची रिकव्हरी जलद गतीने होत असल्याचे संशोधनातून समोर आले.

Loading content, please wait...
student
surgery
Innovation
health
Knee

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com