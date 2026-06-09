१५ लाखात तलाठी! लॅपटॉप अन् प्रशिक्षण पत्र देऊन फोटो काढले; बनावट आदेश काढत बेरोजगारांची फसवणूक

छत्रपती संभाजीनगर, ता. ८ स्थळ जिल्हाधिकारी कार्यालय, वेळ दुपारी तीननंतरची, जिल्हाधिकारी कार्यालयात एक फोन येतो आणि 'साहेब तलाठी भरतीची माहिती खरी आहे का? अशी विचारणा होते. यावर प्रशासन खडबडून जागे होते आणि तत्काळ प्रशासनाकडून पोलिसांना माहिती देत नागरिकांना सावध केले जाते. हा प्रकार जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज घडला आणि प्रशासनाने सावध पवित्रा घेतला आहे. .२०२३ च्या तलाठी भरती प्रक्रियेत निवड व प्रतीक्षा यादीतील १५३ पैकी १४४ जणांना नियुक्ती देण्यात आली असून या व्यतिरिक्त कुणालाही ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) निवडीचा कुठलाही आदेश जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दिला नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. प्रशासनात तलाठी होण्यासाठी १५ लाख रुपयांत पदनियुक्तीचे बनावट नियुक्तीपत्र देणारे रॅकेट सक्रिय असल्याचा प्रकार यानिमित्ताने समोर आला आहे. है रॅकेट कुठून कसे चालत आहे? है मात्र उद्याप समोर आलेले नाही..एकेकाळी प्रफुल पटेलांचे PA ते आता राज्यसभेसाठी पक्षाकडून उमेदवारी, कोण आहेत राजेंद्र जैन?.बनावट नियुक्तीपत्रावर प्रशासन प्रमुखांच्या स्वाक्षऱ्या, शिक्के असल्याची प्राथमिक माहिती आहे. झाकेच नव्हे, तर या रॅकेटच्या सापळ्यात अडकलेल्या बेरोजगारांना लॅपटॉप, प्रशिक्षणपत्र दिले, त्यांचे फोटोही काढल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. याविषयीची एकही तक्रार अद्याप प्रशासनाकडे प्राप्त झाली नाही. तरी जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी. यांनी तत्काळ पोलिसांशी संपर्क करण्याची सूचना अपर जिल्हाधिकारी संभाजीराव अडकुणे, निवासी उपजिल्हाधिकारी जनार्दन विधाते यांना दिली..कधी झाली होती शेवटची भरतीराज्य परीक्षा समन्वयक तथा अपर जमाबंदी आयुक्त आणि अतिरिक्त संचालक भूमी अभिलेख पुणे आणि टीसीएस कंपनीकडून ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) भरती २०२३ साठी ऑगस्ट सप्टेंबर २०२३ मध्ये परीक्षा घेण्यात आली होती. या परीक्षेत जिल्हा निवड समिती छत्रपती संभाजीनगरसाठी १५४ पदांची जाहिरात देण्यात आली होती. निवड व प्रतीक्षा यादीत उमेदवारांची संख्या १५३ होती. त्यापैकी १४४ जणांना नियुक्ती देण्यात आलेली आहे..फसवणूक झालीय ? इथे करा तक्रार२०२३ च्या भरतीव्यतिरिक्त कुणालाही ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) निवडीचा कुठलाही आदेश जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दिलेला नाही. नागरिकांनी तलाठी पदभरती २०२३ ची मुदत संपल्याने अशा भूलथापांना बळी पडू नये. तलाठी पदभरतीबाबत वस्तुनिष्ठ माहिती घेण्यासाठी अथवा तक्रार देण्यासाठी अभिप्राय कक्ष, जिल्हाधिकारी कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर (संपर्क क्रमांक ०२४०-२९८८०७७) येथे संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे..तलाठ्याच्या बनावट आदेशसंदर्भात प्रशासनाकडे अधिकृत एकही तक्रार आलेली नाही. परंतु, कोणाची फसवणूक झाली असेल तर त्यांनी पुढे यावे, तक्रार द्यावी. प्रशासनाकडून तातडीने कठोर कारवाई केली जाईल. - विनय गौडा जी.सी., जिल्हाधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.