छत्रपती संभाजीनगर,: टाटा पॉवर रिन्युएबल एनर्जी लिमिटेडने (टीपीआरईएल) लातूर जिल्ह्यातील औसा येथे १००.८ मेगावॉट क्षमतेचा पवन ऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित केला आहे. यातून निर्माण होणारी वीज टाटा पॉवरच्या मुंबई वितरण विभागाला म्हणजेच टीपीसीडी या युनिटला पुरविण्यात येणार आहे. या प्रकल्पातून दरवर्षी ३०८ दशलक्ष युनिट अर्थात ३०.८ कोटी युनिट स्वच्छ हरित वीजनिर्मिती अपेक्षित आहे. त्यामुळे दरवर्षी दोन लाख ५२ हजार ५६० टन कार्बन डायऑक्साइडचे उत्सर्जन कमी होण्याचा अंदाज कंपनीने वर्तविला..प्रकल्पाच्या वीज जोडणीसाठी देशातील पहिली मोनोपोल अतिउच्च दाबाची म्हणजेच एक्स्ट्रा हाय व्होल्टेज वीजवाहिनी उभारल्याचा दावा कंपनीने केला आहे. टाटा पॉवरने सोमवारी (ता. १६) मुंबई शेअर बाजार आणि राष्ट्रीय शेअर बाजाराकडे सादर केलेल्या अधिकृत माहितीत हा प्रकल्प कार्यान्वित झाल्याची घोषणा केली. या प्रकल्पात प्रत्येकी ३.६ मेगावॉट क्षमतेच्या २८ पवनचक्क्या उभारल्या. यामध्ये आडव्या अक्षावर फिरणाऱ्या पवन ऊर्जा जनित्रांचा म्हणजेच हॉरिझॉन्टल ॲक्सिस विंड टर्बाइन जनरेटर्सचा वापर केला.प्रकल्पाच्या देखभालीसाठी अभियांत्रिकी सेवा, तांत्रिक मनुष्यबळ व स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊ शकतात..पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हरित ऊर्जेच्या स्वप्नपूर्तीच्या दिशेने काम करत आहोत. टाटा पॉवर देशभरात त्यासाठी प्रयत्न करत आहे. औसा येथेही नावीन्यपूर्ण ऊर्जा विभागातर्फे परवानगी देण्यात आली. टाटा पॉवरच्या औसा येथील प्रकल्पामुळे मराठवाड्यातील पवन ऊर्जानिर्मितीला चालना तर मिळेलच, शिवाय राज्याच्या हरित ऊर्जापुरवठ्यात भर पडणार आहे.- अतुल सावे, इतर मागास बहुजन कल्याण आणि नावीन्यपूर्ण ऊर्जामंत्री.नवीकरणीय ऊर्जाक्षमता १२.१ गिगावॉटटाटा पॉवर कंपनीची कार्यान्वित आणि उभारणीतील एकूण वीजनिर्मिती क्षमता २६ गिगावॉटपेक्षा अधिक आहे. औसा प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर टाटा पॉवर रिन्युएबल एनर्जीची एकूण अक्षय ऊर्जा प्रकल्प क्षमता १२.१ गिगावॉट झाली. त्यापैकी ७.३ गिगावॉट क्षमतेचे प्रकल्प प्रत्यक्ष कार्यान्वित असून, त्यात ५.९ गिगावॉट सौरऊर्जा आणि १.४ गिगावॉट पवन ऊर्जेचा समावेश आहे. उर्वरित ४.८ गिगावॉट क्षमतेचे प्रकल्प उभारणीच्या विविध टप्प्यांत आहेत. हे आकडे कंपनीच्या देशभरातील एकत्रित प्रकल्पांचे आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.