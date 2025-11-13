छत्रपती संभाजीनगर

Teachers Transfers: शिक्षक बदल्यांचा गोंधळ कायम; जिल्हा परिषदेकडून आश्‍वासन हवेत, आता विभागीय चौकशी समितीची मागणी

Teachers allege large-scale irregularities in ZP transfers: जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या सार्वत्रिक बदल्यांत अनियमितता झाल्याचा आरोप करत शिक्षक समितीने जिल्हा परिषदेला निवेदने दिली होती. १८ ऑगस्ट रोजी भर पावसात आंदोलनही केले होते.
