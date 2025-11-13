छत्रपती संभाजीनगर : जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या सार्वत्रिक बदल्यांत अनियमितता झाल्याचा आरोप करत शिक्षक समितीने जिल्हा परिषदेला निवेदने दिली होती. १८ ऑगस्ट रोजी भर पावसात आंदोलनही केले होते..दरम्यान, जिल्हा परिषदेने बदल्यातील अनियमितता दूर करून दोषींवर कार्यवाही करण्याचे दिलेले आश्वासन हवेतच विरले असून विभागीय आयुक्तांनी याची दखल घ्यावी, अशी मागणी करणारे निवदेन समितीने आयुक्तांना दिले..निवेदनानुसार बदलीसंदर्भात दोषींवर कार्यवाही करून या जागा अन्यायग्रस्त संवर्ग ३ व संवर्ग ४ मधील शिक्षकांना द्याव्यात. सार्वत्रिक बदली प्रकरणात विभागीय आयुक्त कार्यालयामार्फत त्रिसदस्य समिती गठीत करून चौकशी करावी..Teacher Transfers: शिक्षक बदल्यांचा निर्णय अखेर जिल्हा पातळीवर! मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडेच सर्वाधिकार.यासोबतच संवर्ग १ व संवर्ग २ मध्ये ज्या शिक्षकांनी बदलीचा लाभ घेतला आहे, त्या सर्वांची शासनाने वेळोवेळी पत्र काढून सादर केलेल्या पत्रानुसार जिल्हा चिकित्सकाकडून तपासणी करणे आवश्यक होते, मात्र जिल्हा परिषद शिक्षण विभाग दरवर्षी बोगसगिरी करणाऱ्याला पाठीशी घालत आल्याचाही आरोप निवेदनात केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.